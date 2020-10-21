Borsada en çok değer kaybeden hisseler
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Borsada en çok değer kaybeden hisseler

21.10.2020 18:49 | Son Güncelleme: 21.10.2020 18:53
Borsada en çok değer kaybeden hisseler

Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kaybeden 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle:
(BIST 100) En çok düşen ilk 20 Son Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%)
Deva Holding 21,54 22,40 -3,84
Kerevitaş Gıda 7,07 7,35 -3,81 ...

Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kaybeden 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle:

(BIST 100) En çok düşen ilk 20 Son Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%)
Deva Holding 21,54 22,40 -3,84
Kerevitaş Gıda 7,07 7,35 -3,81
Karel Elektronik 19,21 19,96 -3,76
Şekerbank 1,97 2,04 -3,43
Doğuş Otomotiv 18,53 19,15 -3,24
Alarko GMYO 18,58 19,15 -2,98
Mavi Giyim 43,90 45,22 -2,92
Anadolu Efes 22,60 23,22 -2,67
Turkcell 16,60 17,04 -2,58
Pınar Süt 21,58 22,14 -2,53
Bagfaş 18,65 19,13 -2,51
Netaş Telekom. 22,06 22,58 -2,30
ARD Bilişim Teknolojileri 38,60 39,50 -2,28
Eczacıbaşı İlaç 6,95 7,11 -2,25
Pınar Et ve Un 24,42 24,96 -2,16
Selçuk Ecza Deposu 9,64 9,84 -2,03
Tekfen Holding 15,28 15,59 -1,99
Çelebi 76,90 78,45 -1,98
Torunlar GMYO 4,22 4,30 -1,86
Halk GMYO 2,64 2,69 -1,86
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

Kaynak: Anadolu Ajansı / Bahar Kara

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