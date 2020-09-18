Borsada en çok değer kaybeden hisseler
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Borsada en çok değer kaybeden hisseler

Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kaybeden 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle:
(BIST 100) En çok düşen ilk 20 Kapanış Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%)
Yataş 8,46 8,78 -3,64
Otokar 142,00 145,80 -2,61 ...

Borsada en çok değer kaybeden hisseler
18.09.2020 18:47 | Son Güncelleme: 18.09.2020 18:51

Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kaybeden 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle:

(BIST 100) En çok düşen ilk 20 Kapanış Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%)
Yataş 8,46 8,78 -3,64
Otokar 142,00 145,80 -2,61
Anadolu Grubu Holding 18,05 18,50 -2,43
Borusan Mannesmann 13,29 13,60 -2,28
Kordsa Teknik Tekstil 11,24 11,50 -2,26
Kartonsan 710,00 726,40 -2,26
Net Holding 2,40 2,45 -2,04
Akçansa 12,80 13,06 -1,99
Çimsa 12,26 12,50 -1,92
Selçuk Ecza Deposu 8,49 8,65 -1,85
MLP Sağlık 17,07 17,38 -1,78
Eczacıbaşı İlaç 6,62 6,74 -1,78
Ford Otosan 89,90 91,50 -1,75
Vakıflar Bankası 3,98 4,05 -1,73
Karel Elektronik 16,74 16,99 -1,47
Türk Traktör 99,95 101,40 -1,43
Şekerbank 1,53 1,55 -1,29
Tümosan Motor ve Traktör 7,70 7,80 -1,28
Aksigorta 7,31 7,40 -1,22
Kerevitaş Gıda 5,19 5,25 -1,14

(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

Kaynak: AA

AA Editörü - Burhan Sansarlıoğlu
Burhan Sansarlıoğlu
AA Editörü
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