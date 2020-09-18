Borsada en çok değer kaybeden hisseler
Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kaybeden 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle:
(BIST 100) En çok düşen ilk 20 Kapanış Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%)
Yataş 8,46 8,78 -3,64
Otokar 142,00 145,80 -2,61 ...
18.09.2020 18:47 | Son Güncelleme: 18.09.2020 18:51
Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kaybeden 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle:
|(BIST 100) En çok düşen ilk 20
|Kapanış Fiyatı
|Önceki Kapanış
|Değişim (%)
|Yataş
|8,46
|8,78
|-3,64
|Otokar
|142,00
|145,80
|-2,61
|Anadolu Grubu Holding
|18,05
|18,50
|-2,43
|Borusan Mannesmann
|13,29
|13,60
|-2,28
|Kordsa Teknik Tekstil
|11,24
|11,50
|-2,26
|Kartonsan
|710,00
|726,40
|-2,26
|Net Holding
|2,40
|2,45
|-2,04
|Akçansa
|12,80
|13,06
|-1,99
|Çimsa
|12,26
|12,50
|-1,92
|Selçuk Ecza Deposu
|8,49
|8,65
|-1,85
|MLP Sağlık
|17,07
|17,38
|-1,78
|Eczacıbaşı İlaç
|6,62
|6,74
|-1,78
|Ford Otosan
|89,90
|91,50
|-1,75
|Vakıflar Bankası
|3,98
|4,05
|-1,73
|Karel Elektronik
|16,74
|16,99
|-1,47
|Türk Traktör
|99,95
|101,40
|-1,43
|Şekerbank
|1,53
|1,55
|-1,29
|Tümosan Motor ve Traktör
|7,70
|7,80
|-1,28
|Aksigorta
|7,31
|7,40
|-1,22
|Kerevitaş Gıda
|5,19
|5,25
|-1,14
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)
Kaynak: AA
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