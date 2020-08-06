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Borsada en çok değer kaybeden hisseler

Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kaybeden 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle:
(BIST 100) En çok düşen ilk 20 Son Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%)
Akçansa 10,35 11,50 -10,00
Kartonsan 549,00 610,00 -10,00 ...

Borsada en çok değer kaybeden hisseler
06.08.2020 18:39 | Son Güncelleme: 06.08.2020 18:42

Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kaybeden 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle:

(BIST 100) En çok düşen ilk 20 Son Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%)
Akçansa 10,35 11,50 -10,00
Kartonsan 549,00 610,00 -10,00
Sasa Polyester 11,34 12,60 -10,00
Albaraka Türk 1,35 1,50 -10,00
Halk GMYO 2,16 2,40 -10,00
Klimasan Klima 12,97 14,41 -9,99
Bizim Mağazaları 14,01 15,56 -9,96
Karel Elektronik 16,01 17,78 -9,96
Yataş 7,78 8,64 -9,95
Borusan Mannesmann 11,41 12,67 -9,94
Global Yatırım Holding 4,08 4,53 -9,93
Netaş Telekomünikasyon 13,42 14,90 -9,93
İş Finansal Kiralama 3,45 3,83 -9,92
Gözde Girişim 4,54 5,04 -9,92
Net Holding 2,09 2,32 -9,91
İş GMYO 1,73 1,92 -9,90
Güneş Sigorta 5,12 5,68 -9,86
Torunlar GMYO 3,66 4,06 -9,85
Ege Endüstri 625,40 693,50 -9,82
Şekerbank 1,29 1,43 -9,79
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

Kaynak: AA

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