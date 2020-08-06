Borsada en çok değer kaybeden hisseler
Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kaybeden 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle:
(BIST 100) En çok düşen ilk 20 Son Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%)
Akçansa 10,35 11,50 -10,00
Kartonsan 549,00 610,00 -10,00 ...
06.08.2020 18:39 | Son Güncelleme: 06.08.2020 18:42
Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kaybeden 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle:
|(BIST 100) En çok düşen ilk 20
|Son Fiyatı
|Önceki Kapanış
|Değişim (%)
|Akçansa
|10,35
|11,50
|-10,00
|Kartonsan
|549,00
|610,00
|-10,00
|Sasa Polyester
|11,34
|12,60
|-10,00
|Albaraka Türk
|1,35
|1,50
|-10,00
|Halk GMYO
|2,16
|2,40
|-10,00
|Klimasan Klima
|12,97
|14,41
|-9,99
|Bizim Mağazaları
|14,01
|15,56
|-9,96
|Karel Elektronik
|16,01
|17,78
|-9,96
|Yataş
|7,78
|8,64
|-9,95
|Borusan Mannesmann
|11,41
|12,67
|-9,94
|Global Yatırım Holding
|4,08
|4,53
|-9,93
|Netaş Telekomünikasyon
|13,42
|14,90
|-9,93
|İş Finansal Kiralama
|3,45
|3,83
|-9,92
|Gözde Girişim
|4,54
|5,04
|-9,92
|Net Holding
|2,09
|2,32
|-9,91
|İş GMYO
|1,73
|1,92
|-9,90
|Güneş Sigorta
|5,12
|5,68
|-9,86
|Torunlar GMYO
|3,66
|4,06
|-9,85
|Ege Endüstri
|625,40
|693,50
|-9,82
|Şekerbank
|1,29
|1,43
|-9,79
Kaynak: AA