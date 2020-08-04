Borsada en çok değer kaybeden hisseler Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kaybeden 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle:

(BIST 100) En çok düşen ilk 20 Son Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%)

Tat Gıda 10,29 11,41 -9,82

Torunlar GMYO 3,93 4,35 -9,66 ...

Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kaybeden 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle: (BIST 100) En çok düşen ilk 20 Son Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%) Tat Gıda 10,29 11,41 -9,82 Torunlar GMYO 3,93 4,35 -9,66 Bim Mağazalar 64,75 71,45 -9,38 Alarko GMYO 15,04 16,58 -9,29 Çemtaş 10,94 12,05 -9,21 Ege Endüstri 662,00 728,90 -9,18 Çimsa 10,59 11,62 -8,86 Akçansa 11,65 12,78 -8,84 Netaş Telekomünikasyon 15,16 16,63 -8,84 Aksa Enerji 5,03 5,48 -8,21 MLP Sağlık 15,99 17,41 -8,16 Brisa 10,45 11,37 -8,09 Klimasan Klima 14,54 15,82 -8,09 Güneş Sigorta 5,75 6,25 -8,00 Özak GMYO 4,26 4,63 -7,99 İş Yatırım Menkul Değerler 7,28 7,90 -7,85 Gözde Girişim 5,20 5,63 -7,64 Net Holding 2,33 2,52 -7,54 Eczacıbaşı İlaç 5,85 6,31 -7,29 Kartonsan 627,50 675,90 -7,16 (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.) (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.) Kaynak: AA