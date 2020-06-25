Borsada en çok değer kaybeden hisseler Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kaybeden 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle:

(BIST 100) En çok düşen ilk 20 Son Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%)

Güneş Sigorta 4,33 4,70 -7,87

Gübre Fabrikaları 27,80 29,84 -6,84...

Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kaybeden 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle: (BIST 100) En çok düşen ilk 20 Son Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%) Güneş Sigorta 4,33 4,70 -7,87 Gübre Fabrikaları 27,80 29,84 -6,84 Kardemir (D) 3,01 3,14 -4,14 MLP Sağlık 18,54 19,00 -2,42 Ford Otosan 69,65 71,35 -2,38 Migros Ticaret 36,70 37,50 -2,13 Pegasus 53,80 54,95 -2,09 Koza Madencilik 13,15 13,43 -2,08 Klimasan Klima 15,94 16,26 -1,97 Akçansa 12,58 12,83 -1,95 İpek Doğal Enerji 13,66 13,92 -1,87 Çimsa 9,60 9,78 -1,84 Şişe Cam 5,40 5,49 -1,64 Sarkuysan 6,28 6,38 -1,57 Ege Endüstri 611,50 620,00 -1,37 Türk Telekom 7,93 8,04 -1,37 Otokar 144,50 146,50 -1,37 Brisa 12,15 12,31 -1,30 Global Yatırım Holding 3,81 3,86 -1,30 Aksa 6,95 7,04 -1,28 (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.) (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.) Kaynak: AA