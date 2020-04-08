Borsada en çok değer kaybeden hisseler Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kaybeden 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle:

(BIST 100) En çok düşen ilk 20 Son Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%)

Ereğli Demir Çelik 7,52 7,70 -2,34

Selçuk Ecza Deposu 6,99...

Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kaybeden 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle: (BIST 100) En çok düşen ilk 20 Son Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%) Ereğli Demir Çelik 7,52 7,70 -2,34 Selçuk Ecza Deposu 6,99 7,13 -1,96 Deva Holding 9,82 10,01 -1,90 Çemtaş 6,09 6,18 -1,46 Tofaş Oto. Fabrikaları 18,46 18,73 -1,44 Coca Cola İçecek 35,68 36,20 -1,44 Şok Marketler 9,10 9,23 -1,41 Eczacıbaşı İlaç 4,29 4,35 -1,38 Vakıflar Bankası 4,44 4,50 -1,33 Sabancı Holding 7,50 7,60 -1,32 Gübre Fabrikaları 14,10 14,28 -1,26 Ford Otosan 58,50 59,15 -1,10 Karel Elektronik 13,13 13,25 -0,91 MLP Sağlık 13,19 13,30 -0,83 Akçansa 7,44 7,50 -0,80 Soda Sanayii 5,26 5,30 -0,75 Alarko GMYO 13,43 13,53 -0,74 Karsan Otomotiv 1,35 1,36 -0,74 Odaş Elektrik 1,41 1,42 -0,70 Trakya Cam 3,04 3,06 -0,65 (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.) (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.) Kaynak: AA