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Borsada en çok değer kaybeden hisseler

Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kaybeden 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle:
(BIST 100) En çok düşen ilk 20 Kapanış Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%)
Netaş Telekom.

28.01.2020 18:40 | Son Güncelleme: 28.01.2020 18:40
Borsada en çok değer kaybeden hisseler

'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kaybeden 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle:


(BIST 100) En çok düşen ilk 20 Kapanış Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%)
Netaş Telekom. 15,88 16,53 -3,93
Karel Elektronik 18,53 19,15 -3,24
Anadolu Efes 25,02 25,78 -2,95
Odaş Elektrik 1,95 2,00 -2,50
Kardemir (D) 2,89 2,96 -2,36
Tofaş Oto. Fab. 27,28 27,94 -2,36
GSD Holding 1,68 1,72 -2,33
Tat Gıda 7,58 7,76 -2,32
Gözde Girişim 5,15 5,25 -1,90
Kordsa Teknik Tekstil 14,27 14,54 -1,86
TAV Havalimanları 26,80 27,26 -1,69
Bizim Mağazaları 11,95 12,15 -1,65
Mavi Giyim 58,10 59,00 -1,53
Vestel 13,81 14,02 -1,50
Aksa Enerji 4,14 4,20 -1,43
Arçelik 21,34 21,64 -1,39
Otokar 162,30 164,50 -1,34
Akbank 8,43 8,54 -1,29
Sabancı Holding 9,98 10,10 -1,19
Turcas Petrol 3,33 3,37 -1,19

Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

Kaynak: AA
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