Borsada en çok değer kaybeden hisseler

22.08.2019 18:46

Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kaybeden 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle:

(BIST 100) En çok düşen ilk 20 Kapanış Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%) Odaş Elektrik 1,41 1,48 -4,73 Yataş 5,41 5,62 -3,74 Türk Traktör 36,00 37,30 -3,49 İhlas Gayrimenkul 0,85 0,88 -3,41 Şok Marketler 10,70 11,06 -3,25 Hektaş 14,75 15,20 -2,96 Türk Telekom 5,27 5,43 -2,95 Işıklar Enerji Yapı Hol. 0,33 0,34 -2,94 ASELSAN 17,52 18,02 -2,77 Anadolu Grubu Holding 12,43 12,75 -2,51 Gözde Girişim 2,48 2,54 -2,36 İş GMYO 0,86 0,88 -2,27 Sabancı Holding 8,40 8,58 -2,10 Doğtaş Kelebek Mobilya 0,94 0,96 -2,08 Ford Otosan 57,20 58,40 -2,05 Tukaş 4,31 4,40 -2,05 Petkim 3,30 3,36 -1,79 Tekfen Holding 20,70 21,04 -1,62 Verusa Holding 14,80 15,04 -1,60 Alarko Holding 3,80 3,86 -1,55

Kaynak: AA

(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)