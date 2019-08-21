Borsada en çok değer kaybeden hisseler

Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kaybeden 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle:
(BIST 100) En çok düşen ilk 20 Kapanış Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%)
İhlas Gayrimenkul 0,88 1,02 -13,73
Koza Madencilik 8,08...

21.08.2019 18:36
Borsada en çok değer kaybeden hisseler

Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kaybeden 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle:

(BIST 100) En çok düşen ilk 20 Kapanış Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%)
İhlas Gayrimenkul 0,88 1,02 -13,73
Koza Madencilik 8,08 9,19 -12,08
İpek Doğal Enerji 5,92 6,70 -11,64
Metro Holding 1,14 1,29 -11,63
Tekfen Holding 21,04 22,20 -5,23
Tofaş Oto. Fab. 17,61 18,44 -4,50
Şok Marketler 11,06 11,58 -4,49
Koza Altın 62,05 64,85 -4,32
İndeks Bilgisayar 7,25 7,54 -3,85
Türk Traktör 37,30 38,56 -3,27
A.V.O.D Gıda ve Tarım 1,54 1,59 -3,14
Gözde Girişim 2,54 2,62 -3,05
Otokar 125,10 129,00 -3,02
Migros Ticaret 18,17 18,73 -2,99
Kerevitaş Gıda 1,97 2,03 -2,96
Tukaş 4,40 4,53 -2,87
ICBC Turkey Bank 3,28 3,37 -2,67
İskenderun Demir Çelik 6,03 6,19 -2,58
Net Holding 1,51 1,55 -2,58
Anadolu Grubu Holding 12,75 13,04 -2,22
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

Kaynak: AA
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