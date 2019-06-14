Borsada en çok değer kaybeden hisseler

Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kaybeden 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle:



(BIST 100) En çok düşen ilk 20 Kapanış Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%) Çelebi 91,40 96,00 -4,79 Metro Holding 0,97 1,00 -3,00 Vakıflar Bankası 3,58 3,66 -2,19 Coca Cola İçecek 26,72 27,30 -2,12 İş Fin.Kir. 4,51 4,60 -1,96 ICBC Turkey Bank 3,07 3,13 -1,92 Kardemir (D) 2,20 2,24 -1,79 Afyon Çimento 3,57 3,63 -1,65 Tüpraş 117,50 119,40 -1,59 Tümosan Motor ve Traktör 3,74 3,80 -1,58 T. Halk Bankası 5,15 5,23 -1,53 Kartonsan 314,20 319,00 -1,50 Galatasaray Sportif 1,34 1,36 -1,47 Özderici GMYO 0,68 0,69 -1,45 Trakya Cam 2,72 2,76 -1,45 Aselsan 17,64 17,89 -1,40 İpek Doğal Enerji 5,07 5,14 -1,36 Eczacıbaşı İlaç 2,27 2,30 -1,30 İhlas Gayrimenkul 0,82 0,83 -1,20 Ereğli Demir Çelik 7,38 7,47 -1,20

Kaynak: AA

(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)