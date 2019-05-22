Borsada En Çok Değer Kaybeden Hisseler
Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kaybeden 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle:
(BIST 100) En çok düşen ilk 20 Kapanış Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%)
Işıklar Enerji Yapı Hol.
Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kaybeden 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle:
|(BIST 100) En çok düşen ilk 20
|Kapanış Fiyatı
|Önceki Kapanış
|Değişim (%)
|Işıklar Enerji Yapı Hol.
|0,32
|0,35
|-8,57
|Kerevitaş Gıda
|1,62
|1,75
|-7,43
|ICBC Turkey Bank
|2,71
|2,90
|-6,55
|ASELSAN
|16,59
|17,62
|-5,85
|Tümosan Motor ve Traktör
|3,77
|4,00
|-5,75
|Göltaş Çimento
|9,66
|10,21
|-5,39
|Afyon Çimento
|3,40
|3,59
|-5,29
|Park Elek.Madencilik
|1,85
|1,95
|-5,13
|Doğtaş Kelebek Mobilya
|0,93
|0,98
|-5,10
|Polisan Holding
|2,00
|2,10
|-4,76
|Alarko Holding
|2,62
|2,75
|-4,73
|Tofaş Oto. Fab.
|15,41
|16,17
|-4,70
|Sasa Polyester
|5,00
|5,24
|-4,58
|Aksa Enerji
|2,14
|2,24
|-4,46
|İş Fin.Kir.
|4,93
|5,16
|-4,46
|Gersan Elektrik
|1,73
|1,81
|-4,42
|Hürriyet Gzt.
|0,66
|0,69
|-4,35
|Netaş Telekom.
|5,53
|5,78
|-4,33
|Özderici GMYO
|0,68
|0,71
|-4,23
|Çemtaş
|4,99
|5,21
|-4,22
Kaynak: AA