Borsada En Çok Değer Kaybeden Hisseler
Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kaybeden 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle:
(BIST 100) En çok düşen ilk 20 Kapanış Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%)
İndeks Bilgisayar 7,28 7,72 -5,70
Yataş 4,95 5,22 -5,17 ...
Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kaybeden 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle:
|(BIST 100) En çok düşen ilk 20
|Kapanış Fiyatı
|Önceki Kapanış
|Değişim (%)
|İndeks Bilgisayar
|7,28
|7,72
|-5,70
|Yataş
|4,95
|5,22
|-5,17
|Kerevitaş Gıda
|1,59
|1,67
|-4,79
|Kardemir (D)
|2,44
|2,55
|-4,31
|TAV Havalimanları
|24,38
|25,44
|-4,17
|Mavi Giyim
|36,44
|38,00
|-4,11
|Gübre Fabrik.
|2,90
|3,02
|-3,97
|Karsan Otomotiv
|1,49
|1,55
|-3,87
|Türk Hava Yolları
|13,97
|14,46
|-3,39
|Global Yat. Holding
|2,99
|3,09
|-3,24
|Gentaş
|1,87
|1,92
|-2,60
|Doğan Holding
|1,14
|1,17
|-2,56
|Doğtaş Kelebek Mobilya
|1,14
|1,17
|-2,56
|Metro Holding
|0,79
|0,81
|-2,47
|Çelebi
|67,75
|69,35
|-2,31
|Bera Holding
|1,78
|1,82
|-2,20
|Koç Holding
|16,75
|17,12
|-2,16
|Sabancı Holding
|8,10
|8,27
|-2,06
|Ford Otosan
|50,30
|51,35
|-2,04
|Akbank
|6,27
|6,40
|-2,03
Kaynak: AA