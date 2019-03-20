Borsada En Çok Değer Kaybeden Hisseler

Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kaybeden 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle:
(BIST 100) En çok düşen ilk 20 Kapanış Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%)
Emlak Konut GMYO 1,65 1,73 -4,62
Şekerbank 1,22 1,27 -3,94 ...

Borsada En Çok Değer Kaybeden Hisseler

Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kaybeden 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle:

(BIST 100) En çok düşen ilk 20 Kapanış Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%)
Emlak Konut GMYO 1,65 1,73 -4,62
Şekerbank 1,22 1,27 -3,94
Koza Altın 43,42 45,08 -3,68
Good-Year 3,52 3,64 -3,30
Bim Mağazalar 81,45 84,20 -3,27
Koza Madencilik 5,75 5,94 -3,20
Hürriyet Gzt. 0,92 0,95 -3,16
Galatasaray Sportif 1,29 1,33 -3,01
Tofaş Oto. Fab. 19,11 19,70 -2,99
Sasa Polyester 8,52 8,78 -2,96
Gentaş 1,98 2,04 -2,94
Pegasus 29,90 30,78 -2,86
Türk Traktör 33,20 34,14 -2,75
Arçelik 18,55 19,06 -2,68
Turkcell 12,97 13,32 -2,63
Sabancı Holding 8,56 8,78 -2,51
Çemtaş 5,95 6,10 -2,46
Gersan Elektrik 2,40 2,46 -2,44
İhlas Holding 0,40 0,41 -2,44
Tat Gıda 4,50 4,61 -2,39
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder Instagram SayfasıTakip Et