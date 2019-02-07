Borsada En Çok Değer Kaybeden Hisseler
Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kaybeden 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle:
(BIST 100) En çok düşen ilk 20 Kapanış Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%)
İhlas Holding 0,31 0,33 -6,06
Odaş Elektrik 2,01 2,10 -4,29 ...
Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kaybeden 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle:
|(BIST 100) En çok düşen ilk 20
|Kapanış Fiyatı
|Önceki Kapanış
|Değişim (%)
|İhlas Holding
|0,31
|0,33
|-6,06
|Odaş Elektrik
|2,01
|2,10
|-4,29
|Şekerbank
|1,27
|1,32
|-3,79
|Park Elek.Madencilik
|2,59
|2,66
|-2,63
|TAV Havalimanları
|28,00
|28,62
|-2,17
|Good-Year
|3,65
|3,73
|-2,14
|Koza Madencilik
|5,95
|6,07
|-1,98
|Gübre Fabrik.
|3,17
|3,23
|-1,86
|Gözde Girişim
|3,30
|3,36
|-1,79
|Koza Altın
|50,15
|51,05
|-1,76
|Koç Holding
|17,21
|17,50
|-1,66
|Aksa
|9,20
|9,34
|-1,50
|Mavi Giyim
|39,76
|40,36
|-1,49
|Coca Cola İçecek
|34,00
|34,50
|-1,45
|Galatasaray Sportif
|1,41
|1,43
|-1,40
|Ülker Bisküvi
|19,63
|19,90
|-1,36
|Türk Hava Yolları
|14,65
|14,85
|-1,35
|Emlak Konut GMYO
|1,49
|1,51
|-1,32
|Eczacıbaşı Yatırım
|7,97
|8,07
|-1,24
|Petkim
|5,76
|5,83
|-1,20
Kaynak: AA