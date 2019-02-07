Borsada En Çok Değer Kaybeden Hisseler

Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kaybeden 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle:

(BIST 100) En çok düşen ilk 20 Kapanış Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%) İhlas Holding 0,31 0,33 -6,06 Odaş Elektrik 2,01 2,10 -4,29 Şekerbank 1,27 1,32 -3,79 Park Elek.Madencilik 2,59 2,66 -2,63 TAV Havalimanları 28,00 28,62 -2,17 Good-Year 3,65 3,73 -2,14 Koza Madencilik 5,95 6,07 -1,98 Gübre Fabrik. 3,17 3,23 -1,86 Gözde Girişim 3,30 3,36 -1,79 Koza Altın 50,15 51,05 -1,76 Koç Holding 17,21 17,50 -1,66 Aksa 9,20 9,34 -1,50 Mavi Giyim 39,76 40,36 -1,49 Coca Cola İçecek 34,00 34,50 -1,45 Galatasaray Sportif 1,41 1,43 -1,40 Ülker Bisküvi 19,63 19,90 -1,36 Türk Hava Yolları 14,65 14,85 -1,35 Emlak Konut GMYO 1,49 1,51 -1,32 Eczacıbaşı Yatırım 7,97 8,07 -1,24 Petkim 5,76 5,83 -1,20

Kaynak: AA

(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)