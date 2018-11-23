Borsada En Çok Değer Kaybeden Hisseler
Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kaybeden 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle:
(BIST 100) En çok düşen ilk 20 Kapanış Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%)
Gentaş 1,97 2,04 -3,43
Şişe Cam 4,92 5,09 -3,34
Alarko...
Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kaybeden 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle:
|(BIST 100) En çok düşen ilk 20
|Kapanış Fiyatı
|Önceki Kapanış
|Değişim (%)
|Gentaş
|1,97
|2,04
|-3,43
|Şişe Cam
|4,92
|5,09
|-3,34
|Alarko GMYO
|47,96
|49,50
|-3,11
|Ülker Bisküvi
|14,50
|14,95
|-3,01
|Anadolu Cam
|2,79
|2,86
|-2,45
|Bera Holding
|1,63
|1,67
|-2,40
|Odaş Elektrik
|2,54
|2,60
|-2,31
|Park Elek.Madencilik
|2,62
|2,68
|-2,24
|TAV Havalimanları
|23,70
|24,20
|-2,07
|Enka İnşaat
|4,64
|4,73
|-1,90
|Şekerbank
|1,16
|1,18
|-1,69
|MLP Sağlık
|11,59
|11,78
|-1,61
|Zorlu Enerji
|1,28
|1,30
|-1,54
|Tüpraş
|122,00
|123,80
|-1,45
|Coca Cola İçecek
|27,50
|27,86
|-1,29
|Metro Holding
|0,79
|0,80
|-1,25
|Global Yat. Holding
|2,53
|2,56
|-1,17
|Ege Endüstri
|361,90
|366,10
|-1,15
|Mavi Giyim
|34,12
|34,50
|-1,10
|Çemtaş
|6,47
|6,54
|-1,07