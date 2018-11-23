Borsada En Çok Değer Kaybeden Hisseler

Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kaybeden 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle:
(BIST 100) En çok düşen ilk 20 Kapanış Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%)
Gentaş 1,97 2,04 -3,43
Şişe Cam 4,92 5,09 -3,34
Alarko...

Borsada En Çok Değer Kaybeden Hisseler

Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kaybeden 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle:

(BIST 100) En çok düşen ilk 20 Kapanış Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%)
Gentaş 1,97 2,04 -3,43
Şişe Cam 4,92 5,09 -3,34
Alarko GMYO 47,96 49,50 -3,11
Ülker Bisküvi 14,50 14,95 -3,01
Anadolu Cam 2,79 2,86 -2,45
Bera Holding 1,63 1,67 -2,40
Odaş Elektrik 2,54 2,60 -2,31
Park Elek.Madencilik 2,62 2,68 -2,24
TAV Havalimanları 23,70 24,20 -2,07
Enka İnşaat 4,64 4,73 -1,90
Şekerbank 1,16 1,18 -1,69
MLP Sağlık 11,59 11,78 -1,61
Zorlu Enerji 1,28 1,30 -1,54
Tüpraş 122,00 123,80 -1,45
Coca Cola İçecek 27,50 27,86 -1,29
Metro Holding 0,79 0,80 -1,25
Global Yat. Holding 2,53 2,56 -1,17
Ege Endüstri 361,90 366,10 -1,15
Mavi Giyim 34,12 34,50 -1,10
Çemtaş 6,47 6,54 -1,07
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

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