Borsada En Çok Değer Kaybeden Hisseler

Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kaybeden 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle:
(BIST 100) En çok düşen ilk 20 Kapanış Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%)
Datagate Bilgisayar 11,47 12,33 -6,97
Ak Enerji 0,92...

Borsada En Çok Değer Kaybeden Hisseler

Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kaybeden 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle:

(BIST 100) En çok düşen ilk 20 Kapanış Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%)
Datagate Bilgisayar 11,47 12,33 -6,97
Ak Enerji 0,92 0,95 -3,16
Soda Sanayii 5,37 5,52 -2,72
Beşiktaş Futbol Yat. 3,64 3,73 -2,41
Kartonsan 272,50 279,04 -2,34
Doğan Holding 1,33 1,36 -2,21
İhlas Holding 0,50 0,51 -1,96
Şişe Cam 5,07 5,16 -1,74
Ege Endüstri 376,40 383,00 -1,72
Sasa Polyester 14,68 14,92 -1,61
Türk Telekom 6,55 6,65 -1,50
T.S.K.B. 1,52 1,54 -1,30
Enka İnşaat 5,44 5,51 -1,27
Kardemir (D) 3,91 3,96 -1,26
Ereğli Demir Çelik 10,35 10,48 -1,24
Turcas Petrol 2,39 2,42 -1,24
Otokar 112,80 114,20 -1,23
Anadolu Cam 3,32 3,36 -1,19
Garanti Bankası 10,81 10,94 -1,19
TAV Havalimanları 23,60 23,88 -1,17
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder Google+ SayfasıPaylaş Instagram SayfasıTakip Et