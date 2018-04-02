Borsada En Çok Değer Kaybeden Hisseler

Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kaybeden 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle:

(BIST 100) En çok düşen ilk 20 Kapanış Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%) Datagate Bilgisayar 11,47 12,33 -6,97 Ak Enerji 0,92 0,95 -3,16 Soda Sanayii 5,37 5,52 -2,72 Beşiktaş Futbol Yat. 3,64 3,73 -2,41 Kartonsan 272,50 279,04 -2,34 Doğan Holding 1,33 1,36 -2,21 İhlas Holding 0,50 0,51 -1,96 Şişe Cam 5,07 5,16 -1,74 Ege Endüstri 376,40 383,00 -1,72 Sasa Polyester 14,68 14,92 -1,61 Türk Telekom 6,55 6,65 -1,50 T.S.K.B. 1,52 1,54 -1,30 Enka İnşaat 5,44 5,51 -1,27 Kardemir (D) 3,91 3,96 -1,26 Ereğli Demir Çelik 10,35 10,48 -1,24 Turcas Petrol 2,39 2,42 -1,24 Otokar 112,80 114,20 -1,23 Anadolu Cam 3,32 3,36 -1,19 Garanti Bankası 10,81 10,94 -1,19 TAV Havalimanları 23,60 23,88 -1,17

(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)