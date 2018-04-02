Borsada En Çok Değer Kaybeden Hisseler
Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kaybeden 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle:
(BIST 100) En çok düşen ilk 20 Kapanış Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%)
Datagate Bilgisayar 11,47 12,33 -6,97
Ak Enerji 0,92...
Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kaybeden 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle:
|(BIST 100) En çok düşen ilk 20
|Kapanış Fiyatı
|Önceki Kapanış
|Değişim (%)
|Datagate Bilgisayar
|11,47
|12,33
|-6,97
|Ak Enerji
|0,92
|0,95
|-3,16
|Soda Sanayii
|5,37
|5,52
|-2,72
|Beşiktaş Futbol Yat.
|3,64
|3,73
|-2,41
|Kartonsan
|272,50
|279,04
|-2,34
|Doğan Holding
|1,33
|1,36
|-2,21
|İhlas Holding
|0,50
|0,51
|-1,96
|Şişe Cam
|5,07
|5,16
|-1,74
|Ege Endüstri
|376,40
|383,00
|-1,72
|Sasa Polyester
|14,68
|14,92
|-1,61
|Türk Telekom
|6,55
|6,65
|-1,50
|T.S.K.B.
|1,52
|1,54
|-1,30
|Enka İnşaat
|5,44
|5,51
|-1,27
|Kardemir (D)
|3,91
|3,96
|-1,26
|Ereğli Demir Çelik
|10,35
|10,48
|-1,24
|Turcas Petrol
|2,39
|2,42
|-1,24
|Otokar
|112,80
|114,20
|-1,23
|Anadolu Cam
|3,32
|3,36
|-1,19
|Garanti Bankası
|10,81
|10,94
|-1,19
|TAV Havalimanları
|23,60
|23,88
|-1,17