Borsada değer kazanan hisseler

15.08.2019 18:49

Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde değer kazanan 18 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle:



(BIST 100) Değer kazanan 18 hisse Kapanış Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%) Pegasus 60,20 54,80 9,85 Metro Holding 1,19 1,12 6,25 Aksa Enerji 2,63 2,52 4,37 Parsan 14,51 13,94 4,09 Odaş Elektrik 1,63 1,57 3,82 Tukaş 4,69 4,54 3,30 Galatasaray Sportif 1,53 1,49 2,68 Çemtaş 5,06 4,94 2,43 Bim Mağazalar 49,30 48,20 2,28 Ford Otosan 58,20 57,30 1,57 A.V.O.D Gıda ve Tarım 1,67 1,65 1,21 Koza Altın 63,50 62,80 1,11 Koza Madencilik 8,46 8,37 1,08 Türk Traktör 37,58 37,20 1,02 Şok Marketler 11,12 11,03 0,82 Alarko Holding 3,59 3,57 0,56 Bera Holding 1,80 1,79 0,56 Vestel 10,11 10,09 0,20

Kaynak: AA

(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)