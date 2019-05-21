Borsada Değer Kazanan Hisseler
Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde değer kazanan 17 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle:
(BIST 100) Değer kazanan 17 hisse Kapanış Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%)
Ege Endüstri 431,00 412,70 4,43
Enka İnşaat 5,04 4,86 3,70 ...
Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde değer kazanan 17 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle:
|(BIST 100) Değer kazanan 17 hisse
|Kapanış Fiyatı
|Önceki Kapanış
|Değişim (%)
|Ege Endüstri
|431,00
|412,70
|4,43
|Enka İnşaat
|5,04
|4,86
|3,70
|Kerevitaş Gıda
|1,75
|1,71
|2,34
|Verusa Holding
|17,95
|17,63
|1,82
|Vestel
|8,67
|8,52
|1,76
|Turkcell
|11,39
|11,20
|1,70
|Mavi Giyim
|32,98
|32,50
|1,48
|MLP Sağlık
|10,27
|10,13
|1,38
|Türk Traktör
|25,80
|25,46
|1,34
|Kartonsan
|305,20
|301,20
|1,33
|Metro Holding
|0,82
|0,81
|1,23
|Göltaş Çimento
|10,21
|10,13
|0,79
|Parsan
|11,47
|11,39
|0,70
|İndeks Bilgisayar
|6,45
|6,41
|0,62
|Koza Madencilik
|7,09
|7,05
|0,57
|Bera Holding
|1,82
|1,81
|0,55
|Anadolu Efes
|17,90
|17,82
|0,45
Kaynak: AA