Borsada Değer Kazanan Hisseler
Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde değer kazanan 11 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle:
(BIST 100) Değer kazanan 11 hisse Kapanış Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%)
Çemaş Döküm 0,85 0,76 11,84
Doğtaş Kelebek Mobilya 1,28 1,22 4,92 ...
Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde değer kazanan 11 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle:
|(BIST 100) Değer kazanan 11 hisse
|Kapanış Fiyatı
|Önceki Kapanış
|Değişim (%)
|Çemaş Döküm
|0,85
|0,76
|11,84
|Doğtaş Kelebek Mobilya
|1,28
|1,22
|4,92
|Bera Holding
|2,11
|2,06
|2,43
|Fenerbahçe Futbol
|7,06
|6,92
|2,02
|Şok Marketler
|10,96
|10,75
|1,95
|Albaraka Türk
|1,24
|1,22
|1,64
|Enka İnşaat
|4,64
|4,58
|1,31
|Kartonsan
|328,90
|326,30
|0,80
|TAV Havalimanları
|24,10
|23,92
|0,75
|Soda Sanayii
|7,13
|7,10
|0,42
|Polisan Holding
|6,27
|6,25
|0,32
Kaynak: AA