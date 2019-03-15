Borsada Değer Kaybeden Hisseler
Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde değer kaybeden 19 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle:
(BIST 100) Değer kaybeden 19 hisse Kapanış Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%)
Turkcell 13,70 14,32 -4,33
İhlas Holding 0,41 0,42 -2,38 ...
Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde değer kaybeden 19 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle:
|(BIST 100) Değer kaybeden 19 hisse
|Kapanış Fiyatı
|Önceki Kapanış
|Değişim (%)
|Turkcell
|13,70
|14,32
|-4,33
|İhlas Holding
|0,41
|0,42
|-2,38
|Kordsa Teknik Tekstil
|10,68
|10,93
|-2,29
|Tat Gıda
|4,53
|4,63
|-2,16
|Arçelik
|19,40
|19,80
|-2,02
|Netaş Telekom.
|7,69
|7,81
|-1,54
|Enka İnşaat
|4,93
|5,00
|-1,40
|Koza Madencilik
|5,65
|5,73
|-1,40
|İpek Doğal Enerji
|4,69
|4,75
|-1,26
|Park Elek.Madencilik
|2,61
|2,64
|-1,14
|Gübre Fabrik.
|3,05
|3,08
|-0,97
|Anadolu Cam
|3,16
|3,19
|-0,94
|Tekfen Holding
|24,30
|24,52
|-0,90
|Gersan Elektrik
|2,45
|2,47
|-0,81
|Parsan
|10,30
|10,36
|-0,58
|Net Holding
|1,88
|1,89
|-0,53
|Türk Hava Yolları
|12,98
|13,03
|-0,38
|İttifak Holding
|3,55
|3,56
|-0,28
|İndeks Bilgisayar
|8,21
|8,23
|-0,24
Kaynak: AA