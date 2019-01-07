Borsada Değer Kaybeden Hisseler

Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde değer kaybeden 19 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle:
(BIST 100) Değer kaybeden 19 hisse Kapanış Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%)
Göltaş Çimento 10,70 11,52 -7,12
Çemtaş 5,59 5,83 -4,12 ...

Borsada Değer Kaybeden Hisseler

Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde değer kaybeden 19 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle:

(BIST 100) Değer kaybeden 19 hisse Kapanış Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%)
Göltaş Çimento 10,70 11,52 -7,12
Çemtaş 5,59 5,83 -4,12
İhlas Gayrimenkul 0,98 1,01 -2,97
Gözde Girişim 2,51 2,58 -2,71
Bera Holding 2,00 2,05 -2,44
Doğtaş Kelebek Mobilya 1,24 1,27 -2,36
Kordsa Teknik Tekstil 8,97 9,16 -2,07
Soda Sanayii 7,23 7,35 -1,63
Mavi Giyim 30,90 31,40 -1,59
Çemaş Döküm 0,84 0,85 -1,18
Hürriyet Gzt. 0,89 0,90 -1,11
İttifak Holding 2,97 3,00 -1,00
Albaraka Türk 1,22 1,23 -0,81
Aksa Enerji 2,60 2,62 -0,76
Gersan Elektrik 3,24 3,26 -0,61
Alarko GMYO 42,60 42,76 -0,37
Türk Hava Yolları 15,06 15,11 -0,33
Afyon Çimento 4,54 4,55 -0,22
Enka İnşaat 4,54 4,55 -0,22
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

Kaynak: AA
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