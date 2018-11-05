Borsada Değer Kaybeden Hisseler

Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde değer kaybeden 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle:
(BIST 100) Değer Kaybeden 20 Hisse Kapanış Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%)
İttifak Holding 3,45 3,62 -4,70
Net Holding 2,20 2,24 -1,79 ...

Borsada Değer Kaybeden Hisseler

Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde değer kaybeden 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle:

(BIST 100) Değer Kaybeden 20 Hisse Kapanış Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%)
İttifak Holding 3,45 3,62 -4,70
Net Holding 2,20 2,24 -1,79
Tofaş Oto. Fab. 20,70 21,04 -1,62
Galatasaray Sportif 1,27 1,29 -1,55
Ford Otosan 61,05 61,95 -1,45
Tekfen Holding 22,62 22,94 -1,39
Kardemir (D) 3,21 3,25 -1,23
Aksa 9,12 9,23 -1,19
İş GMYO 0,87 0,88 -1,14
Beşiktaş Futbol Yat. 1,75 1,77 -1,13
Deva Holding 3,75 3,78 -0,79
Enka İnşaat 4,64 4,67 -0,64
Emlak Konut GMYO 1,73 1,74 -0,57
Bim Mağazalar 79,55 80,00 -0,56
Gersan Elektrik 3,28 3,29 -0,30
Flap Kongre Toplantı Hiz. 3,44 3,45 -0,29
Kartonsan 342,00 342,50 -0,15
Ege Endüstri 381,00 381,50 -0,13
Anadolu Efes 20,28 20,30 -0,10
Otokar 73,95 74,00 -0,07
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

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