Borsada Değer Kaybeden Hisseler
Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde değer kaybeden 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle:
(BIST 100) Değer Kaybeden 20 Hisse Kapanış Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%)
İttifak Holding 3,45 3,62 -4,70
Net Holding 2,20 2,24 -1,79 ...
Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde değer kaybeden 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle:
|(BIST 100) Değer Kaybeden 20 Hisse
|Kapanış Fiyatı
|Önceki Kapanış
|Değişim (%)
|İttifak Holding
|3,45
|3,62
|-4,70
|Net Holding
|2,20
|2,24
|-1,79
|Tofaş Oto. Fab.
|20,70
|21,04
|-1,62
|Galatasaray Sportif
|1,27
|1,29
|-1,55
|Ford Otosan
|61,05
|61,95
|-1,45
|Tekfen Holding
|22,62
|22,94
|-1,39
|Kardemir (D)
|3,21
|3,25
|-1,23
|Aksa
|9,12
|9,23
|-1,19
|İş GMYO
|0,87
|0,88
|-1,14
|Beşiktaş Futbol Yat.
|1,75
|1,77
|-1,13
|Deva Holding
|3,75
|3,78
|-0,79
|Enka İnşaat
|4,64
|4,67
|-0,64
|Emlak Konut GMYO
|1,73
|1,74
|-0,57
|Bim Mağazalar
|79,55
|80,00
|-0,56
|Gersan Elektrik
|3,28
|3,29
|-0,30
|Flap Kongre Toplantı Hiz.
|3,44
|3,45
|-0,29
|Kartonsan
|342,00
|342,50
|-0,15
|Ege Endüstri
|381,00
|381,50
|-0,13
|Anadolu Efes
|20,28
|20,30
|-0,10
|Otokar
|73,95
|74,00
|-0,07