Borsada Değer Kaybeden Hisseler
Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde değer kaybeden 9 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle:
(BIST 100) Değer kaybeden 9 hisse Kapanış Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%)
MLP Sağlık 15,75 16,30 -3,37
Turkcell 12,71 12,98 -2,08 ...
Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde değer kaybeden 9 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle:
|(BIST 100) Değer kaybeden 9 hisse
|Kapanış Fiyatı
|Önceki Kapanış
|Değişim (%)
|MLP Sağlık
|15,75
|16,30
|-3,37
|Turkcell
|12,71
|12,98
|-2,08
|Flap Kongre Toplantı Hiz.
|5,68
|5,80
|-2,07
|Ford Otosan
|62,50
|63,15
|-1,03
|Metro Holding
|1,06
|1,07
|-0,93
|Mavi Giyim
|46,02
|46,40
|-0,82
|Aksa
|11,68
|11,73
|-0,43
|Anadolu Efes
|25,30
|25,40
|-0,39
|Tofaş Oto. Fab.
|23,96
|24,00
|-0,17