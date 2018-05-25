Borsada Değer Kaybeden Hisseler

Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde değer kaybeden 9 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle:

(BIST 100) Değer kaybeden 9 hisse Kapanış Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%) MLP Sağlık 15,75 16,30 -3,37 Turkcell 12,71 12,98 -2,08 Flap Kongre Toplantı Hiz. 5,68 5,80 -2,07 Ford Otosan 62,50 63,15 -1,03 Metro Holding 1,06 1,07 -0,93 Mavi Giyim 46,02 46,40 -0,82 Aksa 11,68 11,73 -0,43 Anadolu Efes 25,30 25,40 -0,39 Tofaş Oto. Fab. 23,96 24,00 -0,17

(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)