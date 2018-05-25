Borsada Değer Kaybeden Hisseler

Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde değer kaybeden 9 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle:
(BIST 100) Değer kaybeden 9 hisse Kapanış Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%)
MLP Sağlık 15,75 16,30 -3,37
Turkcell 12,71 12,98 -2,08 ...

Borsada Değer Kaybeden Hisseler

Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde değer kaybeden 9 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle:

(BIST 100) Değer kaybeden 9 hisse Kapanış Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%)
MLP Sağlık 15,75 16,30 -3,37
Turkcell 12,71 12,98 -2,08
Flap Kongre Toplantı Hiz. 5,68 5,80 -2,07
Ford Otosan 62,50 63,15 -1,03
Metro Holding 1,06 1,07 -0,93
Mavi Giyim 46,02 46,40 -0,82
Aksa 11,68 11,73 -0,43
Anadolu Efes 25,30 25,40 -0,39
Tofaş Oto. Fab. 23,96 24,00 -0,17
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

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