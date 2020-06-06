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Borsa, 13 gün üst üste yükselerek tarihi bir rekora imza attı

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, dün itibarıyla üst üste 13'üncü işlem gününü de yükselişle tamamlayarak, tarihinde ilk kez bu türde bir ralliye imza attı.

Borsa, 13 gün üst üste yükselerek tarihi bir rekora imza attı
06.06.2020 14:54 | Son Güncelleme: 06.06.2020 14:58

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, 15 Mayıs'ta başlayan ve dünkü kapanışa kadar devam eden 13 günlük ralli ile tarihinin aralıksız en uzun soluklu çıkışını yaptı. Endeks tarihinin bir önceki en uzun rallisi, 13 Ağustos'tan 31 Ağustos'a kadar süren 1993'teki 12 günlük seriydi.

120.000 SEVİYELERİ GÜNDEME GELEBİLİR

Analistler, özellikle holding, ticaret ve gayrimenkul yatırım ortaklığı hisselerinde yoğunlaşan alımların genele yayılması durumunda BIST 100 endeksinin 111.000 direncini aşabileceğini ve sırasıyla 115.000 ve 120.000 seviyelerinin gündeme gelebileceğini belirtti. Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını sonrası vaka sayısındaki azalma ve hükümetlerin karantina tedbirlerini kaldıracağına yönelik iyimserlikle başlayan pay piyasalarındaki yükseliş, küresel ekonomilerde beklenenden iyi gelen makro ekonomik veriler, döviz kurlarında azalan oynaklık ve majör merkez bankalarının ekonomiyi desteklemeye devam edeceklerine yönelik açıklamalarıyla bugüne kadar devam etti.

YATIRIMCI ORTALAMA YÜZDE 10,9 KAZANDI

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) politika faizini 50 baz puan indirerek yüzde 8,25'e çekmesi, Kovid-19 önlemlerinin kademeli olarak kaldırılacağı ve ekonominin hızlı bir şekilde toparlanacağına yönelik beklentiler pay piyasalarındaki alımların güçlenmesini sağladı. Borsa yatırımcısı 13 günlük ralli ile ortalama yüzde 10,9 kazanırken, bu dönemde ticaret hisselerine yatırım yapanların getirisi yüzde 17,8, gayrimenkul hisselerindeki getiri 16,70 ve holding hisselerine yatırım yapanların kazancı yüzde 11,9 oldu.

BİM YÜZDE 22,50 GETİRİ SAĞLADI

Borsanın yükselişinde lokomotif görevi gören ve BIST 100 endeksinde en büyük ağırlığa sahip olan Bim Birleşik Mağazalar Zinciri bu süreçte yüzde 22,50'lik getiri sağladı. Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı endeksinde yer alan Emlak Konut Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı son 13 günlük sürede yüzde 31,2 değer kazandı. Büyük holding pay piyasalarının performansına bakıldığında en yüksek getiriyi yüzde 18,52 ile Koç Holding sağlarken, onu yüzde 18,8 ile TAV Havalimanları ve yüzde 11,4 ile Sabancı Holding izledi.

Ekonomi Manşet

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