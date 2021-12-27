Borsa şirketlerinin piyasa değeri
AA / Yunus Türk - Haberler | Ekonomi
Borsa İstanbul'da işlem gören şirketlerin toplam piyasa değeri, gün sonu itibarıyla yaklaşık 2 trilyon 217 milyar lira olarak hesaplandı.
Borsa İstanbul'da işlem gören şirketlerin toplam piyasa değeri, gün sonu itibarıyla yaklaşık 2 trilyon 217 milyar lira olarak hesaplandı.
BIST 100 endeksine dahil ve piyasa değeri açısından en büyük 20 şirketin piyasa değeri ile piyasa değeri/defter değeri oranları şöyle:
|Piyasa değeri ilk 20
|PD
|PD/DD
|Ereğli Demir Çelik
|100.520.000.000
|1,93
|Ford Otosan
|85.657.131.000
|9,51
|Enka İnşaat
|79.800.000.000
|1,32
|Koç Holding
|74.656.838.592
|1,35
|İskenderun Demir Çelik
|66.294.000.000
|2,29
|Sasa Polyester
|57.512.000.000
|14,25
|Aselsan
|49.749.600.000
|2,41
|Garanti Bankası
|49.014.000.000
|0,69
|Turkcell
|41.580.000.000
|1,90
|Şişe Cam
|41.506.550.461
|1,54
|Akbank
|40.716.000.000
|0,58
|Bim Mağazalar
|38.800.080.000
|5,78
|Tüpraş
|38.264.053.760
|2,83
|Tofaş Oto. Fab.
|37.050.000.000
|7,41
|Türk Telekom
|36.015.000.000
|2,36
|İş Bankası (C)
|35.864.760.900
|0,48
|Arçelik
|34.394.565.635
|2,32
|Yapı ve Kredi Bank.
|30.916.207.699
|0,55
|Türk Hava Yolları
|28.676.400.000
|0,50
|Gübre Fabrik.
|27.889.000.000
|15,25
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)
AA / Yunus Türk - Ekonomi Haberleri
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