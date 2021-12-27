Borsa şirketlerinin piyasa değeri - Haberler Ekonomi
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Borsa şirketlerinin piyasa değeri

Borsa şirketlerinin piyasa değeri
AA / Yunus Türk - Haberler | Ekonomi

Borsa İstanbul'da işlem gören şirketlerin toplam piyasa değeri, gün sonu itibarıyla yaklaşık 2 trilyon 217 milyar lira olarak hesaplandı.

Borsa İstanbul'da işlem gören şirketlerin toplam piyasa değeri, gün sonu itibarıyla yaklaşık 2 trilyon 217 milyar lira olarak hesaplandı.

BIST 100 endeksine dahil ve piyasa değeri açısından en büyük 20 şirketin piyasa değeri ile piyasa değeri/defter değeri oranları şöyle:

Piyasa değeri ilk 20PDPD/DD
Ereğli Demir Çelik100.520.000.0001,93
Ford Otosan85.657.131.0009,51
Enka İnşaat79.800.000.0001,32
Koç Holding74.656.838.5921,35
İskenderun Demir Çelik66.294.000.0002,29
Sasa Polyester57.512.000.00014,25
Aselsan49.749.600.0002,41
Garanti Bankası49.014.000.0000,69
Turkcell41.580.000.0001,90
Şişe Cam41.506.550.4611,54
Akbank40.716.000.0000,58
Bim Mağazalar38.800.080.0005,78
Tüpraş38.264.053.7602,83
Tofaş Oto. Fab.37.050.000.0007,41
Türk Telekom36.015.000.0002,36
İş Bankası (C)35.864.760.9000,48
Arçelik34.394.565.6352,32
Yapı ve Kredi Bank.30.916.207.6990,55
Türk Hava Yolları28.676.400.0000,50
Gübre Fabrik.27.889.000.00015,25

(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

AA / Yunus Türk - Ekonomi Haberleri

Haberi Kaydet
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title