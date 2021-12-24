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Borsa şirketlerinin piyasa değeri

Borsa şirketlerinin piyasa değeri
AA / Bahar Kara - Haberler | Ekonomi

Borsa İstanbul'daki şirketlerin toplam piyasa değeri, saat 13.00 itibarıyla 2 trilyon 138 milyar lira oldu.

Borsa İstanbul'daki şirketlerin toplam piyasa değeri, saat 13.00 itibarıyla 2 trilyon 138 milyar lira oldu.

BIST 100 endeksine dahil ve piyasa değeri açısından en büyük 20 şirketin piyasa değeri ile piyasa değeri/defter değeri oranları şöyle:

Piyasa değeri ilk 20 (BIST 100)PDPD/DD
Ereğli Demir Çelik94.360.000.0001,81
Enka İnşaat81.424.000.0001,34
Ford Otosan81.060.210.0009,00
Koç Holding72.171.658.5031,31
İskenderun Demir Çelik61.712.000.0002,14
SASA Polyester50.086.400.00012,41
Garanti Bankası49.056.000.0000,69
ASELSAN46.375.200.0002,25
Turkcell41.646.000.0001,90
Şişe Cam40.832.643.3691,51
Akbank39.676.000.0000,56
BİM Mağazalar39.012.600.0005,81
Tüpraş36.986.915.8402,73
Türk Telekom35.840.000.0002,35
Tofaş Oto Fabrikası35.075.000.0007,01
İş Bankası (C)34.874.767.5000,47
Arçelik33.853.983.0712,29
Yapı ve Kredi Bankası29.902.561.5450,54
Türk Hava Yolları27.738.000.0000,48
Sabancı Holding26.749.695.5350,60
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

AA / Bahar Kara - Ekonomi Haberleri

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