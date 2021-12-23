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Borsa şirketlerinin piyasa değeri

Borsa şirketlerinin piyasa değeri
AA / Bahar Kara - Haberler | Ekonomi

Borsa İstanbul'daki şirketlerin toplam piyasa değeri, saat 13.00 itibarıyla 2 trilyon 130 milyar lira oldu.

Borsa İstanbul'daki şirketlerin toplam piyasa değeri, saat 13.00 itibarıyla 2 trilyon 130 milyar lira oldu.

BIST 100 endeksine dahil ve piyasa değeri açısından en büyük 20 şirketin piyasa değeri ile piyasa değeri/defter değeri oranları şöyle:

Piyasa değeri ilk 20 (BIST 100)PDPD/DD
Ereğli Demir Çelik90.160.000.0001,73
Enka İnşaat81.368.000.0001,34
Ford Otosan77.937.111.0008,66
Koç Holding70.041.504.1411,27
İskenderun Demir Çelik59.044.000.0002,04
Garanti Bankası50.022.000.0000,71
SASA Polyester49.302.400.00012,22
ASELSAN45.919.200.0002,23
Turkcell41.206.000.0001,88
Şişe Cam40.587.586.2441,50
Akbank39.832.000.0000,57
BİM Mağazalar39.316.200.0005,85
Tüpraş36.636.328.9602,71
Türk Telekom36.260.000.0002,38
İş Bankası (C)34.874.767.5000,47
Tofaş Oto Fabrikası34.325.000.0006,86
Arçelik32.786.332.5072,21
Yapı ve Kredi Bankası29.902.561.5450,54
Türk Hava Yolları26.427.000.0000,46
Sabancı Holding26.198.786.4740,58
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

AA / Bahar Kara - Ekonomi Haberleri

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