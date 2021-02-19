Borsa şirketlerinin piyasa değeri
19.02.2021 13:45 | Son Güncelleme: 19.02.2021 13:45
Borsa İstanbul'daki şirketlerin toplam piyasa değeri, saat 13.00 itibarıyla 1 trilyon 945 milyar lira oldu.
Borsa İstanbul'daki şirketlerin toplam piyasa değeri, saat 13.00 itibarıyla 1 trilyon 945 milyar lira oldu.
BIST 100 endeksine dahil ve piyasa değeri açısından en büyük 20 şirketin piyasa değeri ile piyasa değeri/defter değeri oranları şöyle:
|Piyasa değeri ilk 20 (BIST 100)
|PD
|PD/DD
|Ford Otosan
|68.322.177.000
|9,70
|Koç Holding
|56.956.270.203
|1,23
|Ereğli Demir Çelik
|51.520.000.000
|1,29
|Sasa Polyester
|44.405.000.000
|15,38
|Enka İnşaat
|42.504.000.000
|0,86
|Bim Mağazalar
|41.714.640.000
|7,76
|ASELSAN
|39.831.600.000
|2,47
|Garanti Bankası
|38.766.000.000
|0,62
|Turkcell
|36.630.000.000
|1,81
|İskenderun Demir Çelik
|33.292.000.000
|1,51
|Akbank
|32.604.000.000
|0,52
|Türk Telekom
|29.400.000.000
|2,44
|Gübre Fabrik.
|27.488.200.000
|48,41
|İş Bankası (C)
|26.999.820.000
|0,40
|Tüpraş
|25.768.135.680
|2,25
|Arçelik
|23.812.661.944
|1,72
|Yapı ve Kredi Bankası
|23.144.920.518
|0,49
|Şişe Cam
|22.729.048.297
|1,02
|Koza Altın
|22.615.750.000
|3,14
|Sabancı Holding
|22.444.443.241
|0,62
Kaynak: Anadolu Ajansı / Bahar Kara
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