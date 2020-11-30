Borsa şirketlerinin piyasa değeri
30.11.2020 19:05 | Son Güncelleme: 30.11.2020 19:09
Borsa İstanbul'da işlem gören şirketlerin toplam piyasa değeri, gün sonu itibarıyla yaklaşık 1 trilyon 798 milyar lira olarak hesaplandı.
Borsa İstanbul'da işlem gören şirketlerin toplam piyasa değeri, gün sonu itibarıyla yaklaşık 1 trilyon 798 milyar lira olarak hesaplandı.
BIST 100 endeksine dahil ve piyasa değeri açısından en büyük 20 şirketin piyasa değeri ile piyasa değeri/defter değeri oranları şöyle:
|Piyasa değeri ilk 20 (BIST 100)
|PD
|PD/DD
|Koç Holding
|44.733.241.602
|1,03
|Bim Mağazalar
|42.504.000.000
|7,91
|Enka İnşaat
|39.760.000.000
|0,81
|ASELSAN
|39.421.200.000
|2,44
|Ereğli Demir Çelik
|38.500.000.000
|0,96
|Ford Otosan
|37.828.098.000
|7,93
|Garanti Bankası
|36.750.000.000
|0,61
|Turkcell
|32.560.000.000
|1,60
|Akbank
|31.304.000.000
|0,53
|İş Bankası (C)
|29.294.804.700
|0,45
|Türk Telekom
|26.880.000.000
|2,51
|Yapı ve Kredi Bankası
|24.158.566.672
|0,52
|İskenderun Demir Çelik
|23.722.000.000
|1,08
|Tüpraş
|22.775.626.240
|2,36
|Şişe Cam
|20.829.855.582
|0,95
|Sabancı Holding
|19.669.493.895
|0,54
|Arçelik
|18.420.350.868
|1,45
|Vakıflar Bankası
|17.731.526.104
|0,40
|Gübre Fabrikaları
|17.267.800.000
|30,41
|Türk Hava Yolları
|15.732.000.000
|0,36
Kaynak: Anadolu Ajansı / Bahar Kara
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