Borsa şirketlerinin piyasa değeri
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Borsa şirketlerinin piyasa değeri

30.11.2020 19:05 | Son Güncelleme: 30.11.2020 19:09
Borsa şirketlerinin piyasa değeri

Borsa İstanbul'da işlem gören şirketlerin toplam piyasa değeri, gün sonu itibarıyla yaklaşık 1 trilyon 798 milyar lira olarak hesaplandı.

Borsa İstanbul'da işlem gören şirketlerin toplam piyasa değeri, gün sonu itibarıyla yaklaşık 1 trilyon 798 milyar lira olarak hesaplandı.

BIST 100 endeksine dahil ve piyasa değeri açısından en büyük 20 şirketin piyasa değeri ile piyasa değeri/defter değeri oranları şöyle:

Piyasa değeri ilk 20 (BIST 100)PDPD/DD
Koç Holding44.733.241.6021,03
Bim Mağazalar42.504.000.0007,91
Enka İnşaat39.760.000.0000,81
ASELSAN39.421.200.0002,44
Ereğli Demir Çelik38.500.000.0000,96
Ford Otosan37.828.098.0007,93
Garanti Bankası36.750.000.0000,61
Turkcell32.560.000.0001,60
Akbank31.304.000.0000,53
İş Bankası (C)29.294.804.7000,45
Türk Telekom26.880.000.0002,51
Yapı ve Kredi Bankası24.158.566.6720,52
İskenderun Demir Çelik23.722.000.0001,08
Tüpraş22.775.626.2402,36
Şişe Cam20.829.855.5820,95
Sabancı Holding19.669.493.8950,54
Arçelik18.420.350.8681,45
Vakıflar Bankası17.731.526.1040,40
Gübre Fabrikaları17.267.800.00030,41
Türk Hava Yolları15.732.000.0000,36
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

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Kaynak: Anadolu Ajansı / Bahar Kara

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