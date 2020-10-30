Borsada işlem gören en değerli şirket BİM oldu
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Borsada işlem gören en değerli şirket BİM oldu

30.10.2020 13:31 | Son Güncelleme: 30.10.2020 14:09

Borsada işlem gören en değerli şirketler sıralamasında zirve 40 milyar 986 milyon lira ile market zinciri BİM'in oldu.

Borsa İstanbul'daki şirketlerin toplam piyasa değeri, saat 13.00 itibarıyla 1 trilyon 579 milyar lira oldu. Borsanın en değerli şirketleri sıralamasında zirveyi 40 milyar 986 milyon lira ile market zinciri BİM aldı.

ENKA İNŞAAT İKİNCİ, ASELSAN ÜÇÜNCÜ OLDU

Listeye Enka İnşaat 40 milyar 208 milyon lira ile ikinci sıradan girerken, Savunma sanayinin devi ASELSAN 38 milyar 440 milyon lirayla üçüncü sırada yer aldı.

BORSANIN EN DEĞERLİ 20 ŞİRKETİ

BIST 100 endeksine dahil ve piyasa değeri açısından en büyük 20 şirketin piyasa değeri ile piyasa değeri/defter değeri oranları şöyle:

Borsada işlem gören en değerli şirket BİM oldu
Borsada işlem gören en değerli şirket BİM oldu

Kaynak: Anadolu Ajansı / Bahar Kara

Haber Yorumları (2)
ABDULLAH: ARKASINA DEVLET DESTEĞİ VAR ÇALIŞANLAR İŞ KURDAN POŞEDİN PARASINI BİLE HALKA ÖDETİYORLAR ÜSTELİK İLKESİZ BİR TİCARET ANLAYIŞI HER NE VARSA SATIYORLAR TÜM ESNAFI BİTİRDİLER YANİ ZARARI KARINDAN ÇOK. HADİ HAYIRLISI. . .
Cevap Yaz Yayından Kaldır
ÜRETMEK: ÜRETMEDİĞİMİZİN KANITI, SANAYI YOK, AVANTACI ÇOK. AMERİKADAN İSRAİLDEN AL VE SAT.
Cevap Yaz Yayından Kaldır
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Fuat Oktay Ümit Özdağ Devlet Bahçeli Bekir Pakdemirli Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Seda Sayan Hande Demir Çağla Şıkel Kıvanç Tatlıtuğ
Spor Okan Buruk Mehmet Topal Cüneyt Çakır Eddie Newton Emre Belözoğlu
Daha Fazla Tv Ölü Fransa Saldırı
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Borsada işlem gören en değerli şirket BİM oldu - Ekonomi
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 30.10.2020 14:22:12. #1.15#
title