Borsada işlem gören en değerli şirket BİM oldu

Borsada işlem gören en değerli şirketler sıralamasında zirve 40 milyar 986 milyon lira ile market zinciri BİM'in oldu.

Borsa İstanbul'daki şirketlerin toplam piyasa değeri, saat 13.00 itibarıyla 1 trilyon 579 milyar lira oldu. Borsanın en değerli şirketleri sıralamasında zirveyi 40 milyar 986 milyon lira ile market zinciri BİM aldı.

ENKA İNŞAAT İKİNCİ, ASELSAN ÜÇÜNCÜ OLDU

Listeye Enka İnşaat 40 milyar 208 milyon lira ile ikinci sıradan girerken, Savunma sanayinin devi ASELSAN 38 milyar 440 milyon lirayla üçüncü sırada yer aldı.

BORSANIN EN DEĞERLİ 20 ŞİRKETİ

BIST 100 endeksine dahil ve piyasa değeri açısından en büyük 20 şirketin piyasa değeri ile piyasa değeri/defter değeri oranları şöyle:

Kaynak: Anadolu Ajansı / Bahar Kara