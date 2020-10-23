Borsa şirketlerinin piyasa değeri
23.10.2020 18:49 | Son Güncelleme: 23.10.2020 18:54
Borsa İstanbul'da işlem gören şirketlerin toplam piyasa değeri, gün sonu itibarıyla yaklaşık 1 trilyon 657 milyar lira olarak hesaplandı.
Borsa İstanbul'da işlem gören şirketlerin toplam piyasa değeri, gün sonu itibarıyla yaklaşık 1 trilyon 657 milyar lira olarak hesaplandı.
BIST 100 endeksine dahil ve piyasa değeri açısından en büyük 20 şirketin piyasa değeri ile piyasa değeri/defter değeri oranları şöyle:
|Piyasa değeri ilk 20 (BIST 100)
|PD
|PD/DD
|Bim Mağazalar
|42.625.440.000
|8,44
|ASELSAN
|41.176.800.000
|2,75
|Enka İnşaat
|40.040.000.000
|0,91
|Koç Holding
|37.962.393.809
|0,93
|Turkcell
|35.904.000.000
|1,84
|Ereğli Demir Çelik
|35.280.000.000
|0,88
|Ford Otosan
|34.459.362.000
|8,30
|Garanti Bankası
|29.694.000.000
|0,51
|Akbank
|26.312.000.000
|0,46
|Türk Telekom
|25.795.000.000
|2,41
|İş Bankası (C)
|24.254.838.300
|0,38
|İskenderun Demir Çelik
|22.707.000.000
|1,04
|Şişe Cam
|20.860.487.723
|1,37
|Tüpraş
|19.870.763.520
|1,96
|Arçelik
|19.069.049.945
|1,50
|Yapı ve Kredi Bankası
|18.752.453.850
|0,43
|Sabancı Holding
|17.139.393.020
|0,49
|Vakıflar Bankası
|15.856.827.309
|0,36
|Türk Hava Yolları
|14.310.600.000
|0,35
|Tofaş Oto Fabrikası
|14.040.000.000
|3,95
Kaynak: Anadolu Ajansı / Bahar Kara
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