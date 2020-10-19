Borsa İstanbul'un en değerli şirketi BİM oldu
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Borsa İstanbul'un en değerli şirketi BİM oldu

19.10.2020 13:27 | Son Güncelleme: 19.10.2020 14:25

Borsada işlem gören en değerli şirketler sıralamasında zirve 42 milyar 261 milyon lira ile market zinciri BİM'in oldu.

Borsa İstanbul'daki şirketlerin toplam piyasa değeri, saat 13.00 itibarıyla 1 trilyon 686 milyar lira oldu. Borsanın en değerli şirketleri sıralamasında zirveyi 42 milyar 261 milyon lirayla market zinciri BİM aldı.

ASELSAN İKİNCİ, ENKA İNŞAAT ÜÇÜNCÜ OLDU

Savunma sanayinin devi ASELSAN41 milyar 290 milyon lirayla ikinci sırada yer aldı. Enka İnşaat ise 40 milyar 264 milyon lirayla üçüncü oldu.

BORSANIN EN DEĞERLİ 20 ŞİRKETİ

BIST 100 endeksine dahil ve piyasa değeri açısından en büyük 20 şirketin piyasa değeri ile piyasa değeri/defter değeri oranları şöyle:

Borsa İstanbul'un en değerli şirketi BİM oldu
Borsa İstanbul'un en değerli şirketi BİM oldu

Kaynak: Anadolu Ajansı / Bahar Kara

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