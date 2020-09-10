Borsa İstanbul'da işlem gören en değerli şirket BİM oldu
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Borsa İstanbul'da işlem gören en değerli şirket BİM oldu

Borsa İstanbul'da işlem gören şirketlerin toplam piyasa değeri 1 trilyon 502 milyar liraya ulaştı. Borsanın en değerli şirketi ise 41 milyar lirayla BİM oldu.

10.09.2020 14:17 | Son Güncelleme: 10.09.2020 14:57

Borsa İstanbul'daki şirketlerin toplam piyasa değeri, saat 13.00 itibarıyla 1 trilyon 502 milyar lira oldu. Borsanın en değerli şirketi 41 milyar lirayla BİM olurken, ASELSAN 37,9 milyar lira ile ikinci, Koç Holding 37,4 milyar lirayla üçüncü oldu.

BORSANIN EN DEĞERLİ 20 ŞİRKETİ

BIST 100 endeksine dahil ve piyasa değeri açısından en büyük 20 şirketin piyasa değeri ile piyasa değeri/defter değeri oranları şöyle:

Piyasa değeri ilk 20PDPD/DD
Bim Mağazalar41.016.360.0008,12
ASELSAN37.916.400.0002,53
Koç Holding37.480.573.1790,92
Enka İnşaat37.464.000.0000,85
Turkcell31.834.000.0001,63
Ereğli Demir Çelik31.500.000.0000,88
Ford Otosan30.265.987.5007,29
Garanti Bankası28.434.000.0000,49
Akbank25.532.000.0000,44
Türk Telekom24.500.000.0002,29
İş Bankası (C)22.634.849.1000,36
İskenderun Demir Çelik20.851.000.0001,08
Tüpraş20.496.811.5202,02
Yapı ve Kredi Bank.17.316.455.1320,39
Sabancı Holding16.098.787.0160,46
Vakıflar Bankası15.973.995.9840,37
Türk Hava Yolları14.959.200.0000,37
Arçelik14.838.991.3821,38
Şişe Cam14.017.500.0000,92
Sasa Polyester12.856.700.0004,64

(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

Borsa İstanbul'da işlem gören en değerli şirket BİM oldu

Kaynak: AA

Haber Yorumları (4)
A.K.: Tüpras da koc holdingin
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SÜPÜRGE: Bu şunun göstergesi milettte para yok. . ucuz diye gidiliyor bu gibi yerlere. . yoksa başka espirisi yok. nede olsa ekonomi uçuyor. . .
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EYLÜL: ARÇELİK VE YAPI KREDİNİN SAHİBİ KİMDİ BİLEN VAR MI ?
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