Borsa İstanbul'da işlem gören en değerli şirket BİM oldu Borsa İstanbul'da işlem gören şirketlerin toplam piyasa değeri 1 trilyon 502 milyar liraya ulaştı. Borsanın en değerli şirketi ise 41 milyar lirayla BİM oldu.

Borsa İstanbul'daki şirketlerin toplam piyasa değeri, saat 13.00 itibarıyla 1 trilyon 502 milyar lira oldu. Borsanın en değerli şirketi 41 milyar lirayla BİM olurken, ASELSAN 37,9 milyar lira ile ikinci, Koç Holding 37,4 milyar lirayla üçüncü oldu.

BORSANIN EN DEĞERLİ 20 ŞİRKETİ

BIST 100 endeksine dahil ve piyasa değeri açısından en büyük 20 şirketin piyasa değeri ile piyasa değeri/defter değeri oranları şöyle: