Borsa şirketlerinin piyasa değeri Borsa İstanbul'da işlem gören şirketlerin toplam piyasa değeri, gün sonu itibarıyla yaklaşık 1 trilyon 497 milyar lira olarak hesaplandı.

Borsa İstanbul'da işlem gören şirketlerin toplam piyasa değeri, gün sonu itibarıyla yaklaşık 1 trilyon 497 milyar lira olarak hesaplandı.

BIST 100 endeksine dahil ve piyasa değeri açısından en büyük 20 şirketin piyasa değeri ile piyasa değeri/defter değeri oranları şöyle:

Piyasa değeri ilk 20 (BIST 100) PD PD/DD Bim Mağazalar 40.955.640.000 8,75 Aselsan 40.105.200.000 2,78 Koç Holding 38.038.470.750 0,93 Enka İnşaat 37.912.000.000 0,95 Turkcell 33.968.000.000 1,82 Ford Otosan 31.880.173.500 7,68 Ereğli Demir Çelik 30.275.000.000 0,85 Garanti Bankası 29.106.000.000 0,50 Akbank 26.104.000.000 0,45 Türk Telekom 25.480.000.000 2,38 İş Bankası (C) 22.274.851.500 0,35 İskenderun Demir Çelik 19.865.000.000 1,03 Tüpraş 19.632.865.280 1,94 Yapı ve Kredi Bank. 17.823.278.209 0,40 Vakıflar Bankası 16.755.120.482 0,38 Sabancı Holding 16.506.867.802 0,48 Türk Hava Yolları 15.373.200.000 0,37 Arçelik 15.041.709.843 1,40 Şişe Cam 13.500.000.000 0,88 T. Halk Bankası 12.665.734.266 0,38

(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

Kaynak: AA