Borsa şirketlerinin piyasa değeri
Borsa İstanbul'da işlem gören şirketlerin toplam piyasa değeri, gün sonu itibarıyla yaklaşık 1 trilyon 52 milyar lira olarak hesaplandı.
08.04.2020 18:46 | Son Güncelleme: 08.04.2020 18:46
Borsa İstanbul'da işlem gören şirketlerin toplam piyasa değeri, gün sonu itibarıyla yaklaşık 1 trilyon 52 milyar lira olarak hesaplandı.
BIST 100 endeksine dahil ve piyasa değeri açısından en büyük 20 şirketin piyasa değeri ile piyasa değeri/defter değeri oranları şöyle:
|Piyasa değeri ilk 20 (BIST 100)
|PD
|PD/DD
|Koç Holding
|37.607.368.082
|1,04
|Garanti Bankası
|33.054.000.000
|0,61
|Enka İnşaat
|30.600.000.000
|0,78
|Bim Mağazalar
|30.542.160.000
|7,21
|Akbank
|29.380.000.000
|0,54
|Turkcell
|28.930.000.000
|1,60
|ASELSAN
|28.500.000.000
|2,11
|Ereğli Demir Çelik
|26.320.000.000
|0,87
|Türk Telekom
|24.570.000.000
|2,60
|Tüpraş
|22.763.105.280
|1,76
|İş Bankası (C)
|21.374.857.500
|0,36
|Ford Otosan
|20.528.235.000
|4,40
|İskenderun Demir Çelik
|18.473.000.000
|1,14
|Yapı ve Kredi Bankası
|15.964.926.927
|0,39
|Sabancı Holding
|15.303.029.483
|0,46
|Türk Hava Yolları
|13.248.000.000
|0,32
|Vakıflar Bankası
|11.100.000.000
|0,34
|Anadolu Efes
|10.924.342.102
|0,84
|Arçelik
|9.980.505.588
|1,03
|Koza Altın
|9.691.375.000
|1,68
Kaynak: AA