Borsa şirketlerinin piyasa değeri Borsa İstanbul'da işlem gören şirketlerin toplam piyasa değeri, gün sonu itibarıyla yaklaşık 985 milyar lira olarak hesaplandı.

Borsa İstanbul'da işlem gören şirketlerin toplam piyasa değeri, gün sonu itibarıyla yaklaşık 985 milyar lira olarak hesaplandı.

BIST 100 endeksine dahil ve piyasa değeri açısından en büyük 20 şirketin piyasa değeri ile piyasa değeri/defter değeri oranları şöyle:

Piyasa değeri ilk 20 (BIST 100) PD PD/DD Koç Holding 33.270.982.416 0,92 Garanti Bankası 32.928.000.000 0,61 Bim Mağazalar 31.149.360.000 7,35 Enka İnşaat 30.200.000.000 0,77 Akbank 28.444.000.000 0,52 Turkcell 27.060.000.000 1,50 Ereğli Demir Çelik 26.740.000.000 0,88 ASELSAN 26.083.200.000 1,93 Türk Telekom 22.715.000.000 2,41 İş Bankası (C) 20.789.861.400 0,35 Tüpraş 19.470.092.800 1,50 İskenderun Demir Çelik 18.560.000.000 1,15 Ford Otosan 17.896.410.000 3,84 Yapı ve Kredi Bankası 15.795.985.901 0,38 Sabancı Holding 14.507.271.949 0,44 Türk Hava Yolları 12.406.200.000 0,30 Vakıflar Bankası 11.325.000.000 0,34 Anadolu Efes 10.421.052.629 0,80 Şişe Cam 9.337.500.000 0,64 Koza Altın 9.005.125.000 1,56

(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

Kaynak: AA