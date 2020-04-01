Borsa şirketlerinin piyasa değeri
Borsa İstanbul'da işlem gören şirketlerin toplam piyasa değeri, gün sonu itibarıyla yaklaşık 985 milyar lira olarak hesaplandı.
01.04.2020 18:58 | Son Güncelleme: 01.04.2020 18:58
Borsa İstanbul'da işlem gören şirketlerin toplam piyasa değeri, gün sonu itibarıyla yaklaşık 985 milyar lira olarak hesaplandı.
BIST 100 endeksine dahil ve piyasa değeri açısından en büyük 20 şirketin piyasa değeri ile piyasa değeri/defter değeri oranları şöyle:
|Piyasa değeri ilk 20 (BIST 100)
|PD
|PD/DD
|Koç Holding
|33.270.982.416
|0,92
|Garanti Bankası
|32.928.000.000
|0,61
|Bim Mağazalar
|31.149.360.000
|7,35
|Enka İnşaat
|30.200.000.000
|0,77
|Akbank
|28.444.000.000
|0,52
|Turkcell
|27.060.000.000
|1,50
|Ereğli Demir Çelik
|26.740.000.000
|0,88
|ASELSAN
|26.083.200.000
|1,93
|Türk Telekom
|22.715.000.000
|2,41
|İş Bankası (C)
|20.789.861.400
|0,35
|Tüpraş
|19.470.092.800
|1,50
|İskenderun Demir Çelik
|18.560.000.000
|1,15
|Ford Otosan
|17.896.410.000
|3,84
|Yapı ve Kredi Bankası
|15.795.985.901
|0,38
|Sabancı Holding
|14.507.271.949
|0,44
|Türk Hava Yolları
|12.406.200.000
|0,30
|Vakıflar Bankası
|11.325.000.000
|0,34
|Anadolu Efes
|10.421.052.629
|0,80
|Şişe Cam
|9.337.500.000
|0,64
|Koza Altın
|9.005.125.000
|1,56
Kaynak: AA