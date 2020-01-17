Borsa şirketlerinin piyasa değeri
Borsa İstanbul'da işlem gören şirketlerin toplam piyasa değeri, gün sonu itibarıyla yaklaşık 1 trilyon 372 milyar lira olarak hesaplandı.
17.01.2020 18:46 | Son Güncelleme: 17.01.2020 18:46
Borsa İstanbul'da işlem gören şirketlerin toplam piyasa değeri, gün sonu itibarıyla yaklaşık 1 trilyon 372 milyar lira olarak hesaplandı.
BIST 100 endeksine dahil ve piyasa değeri açısından en büyük 20 şirketin piyasa değeri ile piyasa değeri/defter değeri oranları şöyle:
|Piyasa değeri ilk 20 (BIST 100)
|PD
|PD/DD
|Koç Holding
|53.608.884.777
|1,54
|Garanti Bankası
|51.240.000.000
|0,99
|Akbank
|45.864.000.000
|0,89
|Ereğli Demir Çelik
|33.250.000.000
|1,16
|Enka İnşaat
|32.600.000.000
|0,89
|İş Bankası (C)
|31.949.787.000
|0,58
|Turkcell
|31.592.000.000
|1,82
|Tüpraş
|30.300.723.200
|2,36
|Bim Mağazalar
|30.080.688.000
|7,43
|Türk Telekom
|28.000.000.000
|3,12
|Ford Otosan
|26.669.160.000
|5,78
|ASELSAN
|26.128.800.000
|2,19
|Yapı ve Kredi Bank.
|25.003.271.801
|0,62
|İskenderun Demir Çelik
|22.910.000.000
|1,51
|Sabancı Holding
|21.505.857.433
|0,68
|Türk Hava Yolları
|20.741.400.000
|0,55
|Vakıflar Bankası
|16.250.000.000
|0,53
|Anadolu Efes
|15.146.052.628
|1,26
|Arçelik
|14.879.535.074
|1,65
|Tofaş Oto. Fab.
|14.260.000.000
|3,58
Kaynak: AA