Borsa şirketlerinin piyasa değeri
Borsa İstanbul'da işlem gören şirketlerin toplam piyasa değeri, gün sonu itibarıyla 1 trilyon lira olarak hesaplandı.
13.11.2019 18:56 | Son Güncelleme: 13.11.2019 18:56
Borsa İstanbul'da işlem gören şirketlerin toplam piyasa değeri, gün sonu itibarıyla 1 trilyon lira olarak hesaplandı.
BIST 100 endeksine dahil ve piyasa değeri açısından en büyük 20 şirketin piyasa değeri ile piyasa değeri/defter değeri oranları şöyle:
|Piyasa değeri ilk 20 (BIST 100)
|PD
|PD/DD
|Koç Holding
|50.920.832.844
|1,42
|Garanti Bankası
|41.790.000.000
|0,81
|Akbank
|39.728.000.000
|0,77
|Tüpraş
|31.652.986.880
|2,47
|Turkcell
|28.820.000.000
|1,66
|Enka İnşaat
|28.800.000.000
|0,78
|İş Bankası (C)
|28.259.811.600
|0,52
|Bim Mağazalar
|27.858.336.000
|6,88
|Ereğli Demir Çelik
|25.550.000.000
|0,89
|Türk Telekom
|24.325.000.000
|2,71
|Ford Otosan
|23.195.151.000
|5,02
|Aselsan
|21.979.200.000
|1,84
|Yapı ve Kredi Bank.
|21.117.628.210
|0,53
|Türk Hava Yolları
|18.892.200.000
|0,50
|İskenderun Demir Çelik
|18.676.000.000
|1,23
|Sabancı Holding
|17.669.898.042
|0,56
|Arçelik
|12.663.146.562
|1,41
|Anadolu Efes
|12.280.263.155
|1,02
|Vakıflar Bankası
|12.050.000.000
|0,39
|Tofaş Oto. Fab.
|11.990.000.000
|3,01
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)
Kaynak: AA