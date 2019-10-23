23.10.2019 18:36

Borsa İstanbul'da işlem gören şirketlerin toplam piyasa değeri, gün sonu itibarıyla yaklaşık 970 milyar lira olarak hesaplandı.

BIST 100 endeksine dahil ve piyasa değeri açısından en büyük 20 şirketin piyasa değeri ile piyasa değeri/defter değeri oranları şöyle:

Piyasa değeri ilk 20 (BIST 100) PD PD/DD Koç Holding 46.939.472.906 1,38 Garanti Bankası 40.320.000.000 0,80 Akbank 37.440.000.000 0,76 Tüpraş 31.202.232.320 2,42 Bim Mağazalar 28.829.856.000 8,55 Turkcell 27.984.000.000 1,62 Enka İnşaat 27.950.000.000 0,76 İş Bankası (C) 27.314.817.900 0,52 Ereğli Demir Çelik 23.100.000.000 0,81 Ford Otosan 21.405.510.000 5,42 ASELSAN 20.702.400.000 1,83 Yapı ve Kredi Bank. 20.357.393.594 0,50 Türk Telekom 20.125.000.000 2,52 İskenderun Demir Çelik 18.502.000.000 1,23 Sabancı Holding 17.771.918.239 0,58 Türk Hava Yolları 16.422.000.000 0,49 Arçelik 12.588.816.459 1,39 Anadolu Efes 11.782.894.734 0,97 Vakıflar Bankası 11.350.000.000 0,39 Tofaş Oto. Fab. 10.960.000.000 3,12

Kaynak: AA

(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)