Borsa İstanbul Yönetim Kurulu Başkanı Karadağ Açıklaması

Borsa İstanbul Yönetim Kurulu Başkanı Himmet Karadağ, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) Geç Likidite Penceresi uygulamasının halka arzı ötemelerine sebep olduğunu söyledi.



Karadağ, AA muhabirine yaptığı açıklamada, TCMB'nin piyasayı büyük oranda GLP'den fonladığını anımsattı.



"Yaklaşık 100 milyar bandında fonlamaları ve yüzde 12 oranıyla fonluyorlar." diyen Karadağ, kendilerinin, geçmişte olduğu gibi, TCMB'nin menkul kıymet, repo, ters repo ve benzeri işlemlerde Borsa piyasalarını kullanmalarını istediklerini söyledi.



Himmet Karadağ, sözlerini şöyle sürdürdü:



"Ama bu GLP'yi yoğun olarak kullanmaya başladığı dönemden itibaren borsa piyasasını hiç kullanmıyor Merkez Bankası. Merkez Bankası ile ekiplerimiz yakın çalışıyor. Tabii ki biz para politikası uygulayıcı kurum değiliz. Onların kendi taraflarında birçok meşgaleleri, sıkıntıları var. Biz de kendi çapımızda para politikasının hiçbir parametresine karışmamakla beraber Merkez Bankası'nın menkul kıymet işlemlerinde Borsa'yı kullanacağı mekanizmaları tavsiye ediyoruz.



Mesela, 'GLP'yi BIST GLP yapalım' diyoruz. Yine Borsa piyasamızda onların istediği usül ve şartlarda bütün mekanizmaları, şartları hazırlayalım, Borsamız da kazansın buradan."



"Şu anda mali tablolarımız çok iyi"



Karadağ, TCMB'nin para piyasası işlemlerinde menkul kıymet kullanımı varsa komisyon geliri elde ettiklerini, TCMB tarafından herhangi bir şey almadıklarını belirterek, menkul kıymetin karşı tarafı olan bankalardan gelir elde ettiklerini söyledi.



Bu gelirin TCMB için çok önemsiz olduğunu ancak kendileri için hatırı sayılır önem arz ettiğini dile getiren Karadağ, "Son bir yıldır bu kalemde hiçbir gelirimiz yok, bu bizim değerlememizi olumsuz etkiliyor. Dolayısıyla bu durumun tekrar normale dönmesinin ardından oluşacak mali tablolarımızla çıkmamızın daha doğru olacağını düşünüyoruz." ifadelerini kullandı.



Karadağ, TCMB'nin GLP uygulamasının halka arzı ötelemelerine neden olduğunun altını çizerek, şu değerlendirmelerde bulundu:



"TCMB piyasayı büyük oranda GLP'den fonluyor. GLP'yi BIST GLP yapabilirsek, gelirimizi çok ciddi anlamda pozitif etkileyecek. BIST GLP yapalım, bizim mali tablolarımız düzelsin. Şu anda çok iyi ama göreceli olarak kötü bir mali tabloyla halka arza girmeyelim. Bu tabii mutlak bir engel değil, pozitif anlamda yapmak istediğimiz bir şey."



"Makro ve mikro göstergeler pozitif"



Karadağ, Borsa İstanbul'un hem endeks hem de günlük işlem hacminde çok pozitif olduğunu belirterek, büyüme gibi makro göstergelerin de olumlu olduğunu söyledi.



Başkan Karadağ, "Son dönem bizim mikro tarafta da üçüncü çeyrek mali tablolar açıklandı. Orada da beklentilerimizin çok üzerinde, çok pozitif mali tablolar geldi. Piyasalarımıza önümüzdeki dönem yansıyacağını düşünüyoruz." ifadeleriyle sözlerini noktaladı.