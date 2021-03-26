Borsa İstanbul Olağan Genel Kurul Toplantısı gerçekleştirildi
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Borsa İstanbul Olağan Genel Kurul Toplantısı gerçekleştirildi

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Ekonomi
Borsa İstanbul Olağan Genel Kurul Toplantısı gerçekleştirildi

Borsa İstanbul A.Ş.'nin 2020 faaliyet yılına ilişkin Olağan Genel Kurul Toplantısı, Borsa İstanbul yerleşkesinde gerçekleştirildi.

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Borsa İstanbul A.Ş.'nin 2020 faaliyet yılına ilişkin Olağan Genel Kurul Toplantısı, Borsa İstanbul yerleşkesinde gerçekleştirildi. Oylama sonucu seçilen yeni Yönetim Kurulu'nun, Genel Kurulu müteakip yaptığı toplantıda Borsa İstanbul A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanlığı'na Prof. Dr. Erişah Arıcan, Genel Müdürlük görevine Korkmaz Ergun seçildi.

Borsa İstanbul A.Ş. Olağan Genel Kurul toplantısı, Borsa İstanbul İstinye Yerleşkesinde gerçekleştirildi. Yapılan açıklamada şu bilgilere yer verildi: "2020 faaliyet yılına ilişkin Yıllık Entegre Faaliyet Raporu ve Bağımsız Denetim Raporu, 2020 yılı faaliyet ve hesap dönemine ilişkin yıl sonu Bilançosu ve Kar/Zarar Tablosu onaylandı. 2020 karının kullanım şeklinin, dağıtılacak kar ve kazanç oranlarının belirlenmesi ve kar dağıtım hususunda Yönetim Kurulunun teklifi görüşülerek karara bağlandı. Kar dağıtımı yapılmasına karar verildi. Yeni Yönetim Kurulu üyeleri belirlendi Yönetim Kurulu üyelerinin seçimine ilişkin yapılan oylama sonucunda Işınsu Kestelli bağımsız yönetim kurulu üyesi, Ahmed Ali Al-Hammadi ve Korkmaz Ergun ise yönetim kurulu üyesi olarak yeni Yönetim Kurulunda yer aldı. Mevcut Yönetim Kurulunda başkan olarak görev yapan Prof. Dr. Erişah Arıcan görevine devam ederken, Yunus Arıncı, Metin Kıratlı, Prof. Dr. Fahrettin Altun, Prof. Dr. Cem Demiroğlu ve Tevfik Eraslan'ın üyelikleri devam etti. Korkmaz Ergun Lisans eğitimini Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi İşletme Bölümünde 1997 yılında tamamlayan Korkmaz Ergun, aynı yıl Borsa İstanbul'da çalışma hayatına başladı. Lisans üstü çalışmalarını ise Marmara Üniversitesi İktisat Anabilim Dalında tamamladı. 24 yıllık Borsa ve Sermaye Piyasaları tecrübesine sahip olan Ergun, çok sayıda şirketin halka arzının değerlendirilmesi ile işlem gören şirketlerin incelenmesini ve piyasa faaliyetlerini yönetti. Ergun, Genel Müdürlük görevinden önce Kotasyondan sorumlu Genel Müdür Yardımcılığı görevini yürütmekteydi". - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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