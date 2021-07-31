Borsa İstanbul Grubu'ndan 100 bin fidan bağışı
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Borsa İstanbul Grubu'ndan 100 bin fidan bağışı

Borsa İstanbul Grubu'ndan 100 bin fidan bağışı
Anadolu Ajansı / Uğur Aslanhan - Haberler | Ekonomi

Borsa İstanbul Grubu, ormanların yeniden yeşertilmesi çalışmaları çerçevesinde kullanılmak üzere 100 bin fidan bağışladı.

Borsa İstanbul Grubu, ormanların yeniden yeşertilmesi çalışmaları çerçevesinde kullanılmak üzere 100 bin fidan bağışladı.

Borsa İstanbul'un Twitter adresinde yer alan paylaşımda, her bir çalışan için 100 adet olmak üzere 1 milyon TL tutarında, 100 bin adet fidan bağışında bulunulacağı bildirildi.

Açıklamada, yangınlarda hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet, yaralılara acil şifa temennisinde bulunuldu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Uğur Aslanhan

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