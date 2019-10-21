Hakan Atilla Borsa İstanbul Genel Müdürü'ne atandı! Hakan Atilla kimdir?

21.10.2019 18:58

ABD'deki İran yaptırımları davasında suçlu bulunan ve tutuklu bulunduğu cezaevinden tahliye edildikten sonra Türkiye'ye dönen Hakan Atilla'nın Borsa İstanbul Genel Müdürü olarak atandığı açıklandı. Günün en çok konuşulan ismi olan Hakan Atilla kimdir, nereli, ve kaç yaşında? İşte Hakan Atilla ile ilgili merak edilen ayrıntılar...

İKTİSAT MEZUNU

1970'te Ankara'da doğan Mehmet Hakan Atilla, Gazi Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İktisat Bölümünden mezun oldu. Tahsilini tamamlamasının ardından 1995'te Halkbank A.Ş.'de Araştırma Geliştirme ve Planlama Müdürlüğü'nde Uzman Yardımcısı ünvanıyla göreve başlayan Hakan Atilla, bunun ardından Bankaclık Kartları ve Nakit Yönetimi Müdürlükleri'nde Uzman sıfatıyla görev aldı.

Son olarak Stratejik Planlama Daire Başkanlığı'nda Yönetmen ve Bölüm Müdürlüğü görevlerini üstlenen Mehmet Hakan Atilla, 2007-2011 yıllarında Finansal Kurumlar ve Yatırımcı İlişkileri Daire Başkanı olarak görev yaptı. Mehmet Hakan Atilla, 2011'den 2017 Mart ayında ABD'de tutuklanana kadar Uluslararası Bankacılıktan Sorumlu Genel Müdür Yardımcılığı görevini yürüttü.

2017'DE AMERİKA'DA TUTUKLANDI

Hakan Atilla, 27 Mart 2017'de New York JFK Havalimanı'nda gözaltına alınmış ve İran yaptırımlarının ihlali suçlamalarıyla açılan davanın tek sanığı olarak yargılanmıştı. Jüri, Atilla'yı hakkındaki 6 suçlamanın 5'inden suçlu bulmuş, "kara para aklama" suçlamasından ise masum olduğuna karar vermişti. İran yaptırımları davasında suçlu bulunan Hakan Atilla, 32 ay hapis cezası almıştı.

24 TEMMUZ 2019'DA TÜRKİYE'YE DÖNDÜ

ABD'deki İran yaptırımları davasında suçlu bulunan ve tutuklu bulunduğu cezaevinden tahliye edilen eski Halk Bankası Genel Müdür Yardımcısı Mehmet Hakan Atilla 24 Temmuz'da Türkiye'ye dönmüştü. Atilla'yı, İstanbul Havalimanı VIP Salonu'nda aile bireylerinin yanı sıra Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak ile Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Mehmet Cahit Turhan karşılamıştı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da Hakan Atilla'yı arayarak geçmiş olsun dileklerini iletmişti.

BORSA İSTANBUL GENLE MÜDÜR OLARAK ATANDI

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, bir süre ABD'de tutuklu kalan ardından tahliye edilerek Türkiye'ye dönen eski Halkbank Genel Müdür Yardımcısı Mehmet Hakan Atilla'nın Borsa İstanbul Genel Müdürü olarak göreve başlayacağını duyurdu.