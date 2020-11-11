"Borsa İstanbul'dan 4 rekor" başlıklı haberimizi düzelterek yeniden yayımlıyoruz.Saygılarımızla
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"Borsa İstanbul'dan 4 rekor" başlıklı haberimizi düzelterek yeniden yayımlıyoruz.Saygılarımızla

11.11.2020 18:39 | Son Güncelleme: 11.11.2020 19:54

Borsa İstanbul'da işlem gören hisse senetlerinin tümü dahil edilerek hesaplanan BIST TÜM Endeksi, günü yüzde 2,44 artışla 1.452,68 puandan tamamlayarak kapanış rekoru gerçekleştirdi.

Borsa İstanbul'da işlem gören hisse senetlerinin tümü dahil edilerek hesaplanan BIST TÜM Endeksi, günü yüzde 2,44 artışla 1.452,68 puandan tamamlayarak kapanış rekoru gerçekleştirdi.

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi günü yüzde 2,91 değer kazancıyla 1.279,22 puandan, BIST TÜM Endeksi de yüzde 2,44 artışla 1.452,68 puandan kapanış rekoruyla tamamladı.

Borsa İstanbul Pay Piyasasında 61 milyar 267 milyon 798 bin 993 TL ile, pay vadeli işlem sözleşmelerinde de 9 milyar 664 milyon 305 bin 126 TL ile işlem hacmi rekoru kırıldı.

Analistler, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın "ekonomideki yeni dönem" açıklamalarıyla birlikte döviz kurlarında sert düşüşler görüldüğünü ve TL varlıklara olan talebin hızla arttığını belirtti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Burhan Sansarlıoğlu

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