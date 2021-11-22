Borsa İstanbul'da Gong MİA Teknoloji için Çaldı! MİA Teknoloji Hisseleri Borsa İstanbul'da İşlem Görmeye Başladı

Borsa İstanbul ve MİA Teknoloji yetkililerinin Gong'u çalması ile başlayan törende konuşmacıların ardından Borsa İstanbul yetkilileri MİA Teknoloji'nin hisselerinin de işlem görmeye başladığı Borsa İstanbul İşlem Salonunu ziyaret ettiler.

MİA Teknoloji'nin tamamlanan halka arzı dolayısıyla düzenlenen Gong Töreni'ndeki konuşmasında Borsa İstanbul A.Ş. Genel Müdürü Korkmaz Ergun, "Mia Teknoloji, Teknoparkta, Ar-Ge, inovasyon, yazılım geliştirme ve çözüm sağlama gibi alanlarda faaliyet göstermektedir. Uluslararası standartlarda hizmet vermektedir. Birçok sertifikaya sahiptir. Bugün işlem görmeye başlayarak bir sertifikaya daha sahip olmuştur. Mia Teknoloji halka arzında yaklaşık 198 milyon TL tutarında ve 197 bin yatırımcıya gerçekleştridiği satışla başarılı bir halka arz gerçekleştirmiştir. Halka arzdan elde ettiği geliri büyüme, Ar-Ge ve yazılım geliştirme alanlarında kullanacak olması sermaye piyasalarının temel misyonu ile de örtüşmektedir. Sermaye piyasasının temeli, büyümeye, reel ekonomiye kaynak aktarma ve yatırımcılara tasarruflarını değerlendirme alanı oluşturmaya dayanır. Yeni ihraçlarla şirketlerimizi yatırımcılarla buluşturmaya, Yeni finansal hizmetler ve ürünler geliştirmeye devam edeceğiz." dedi.

"Sermaye piyasası ortaklarımızın güvenini sağlayacağız"

Gong Töreni'nde konuşmasını gerçekleştiren ve başarılı bir halka arz süreci gerçekleştirdiklerini paylaşan MİA Teknoloji Yönetim Kurulu Başkanı Gökhan Beltekin, "Bugüne kadar tabii haliyle kaynaklarımızla ve iş geliştirme yöntemlerimizle çalıştık. Bundan sonra sermaye piyasalarının bir organizasyonuna bir kuruma bağlı olarak daha güçlü daha etkin ve daha katma değerli projeler üreterek yolumuza ilerlemeyi istiyoruz. Katma değerli teknoloji ve proje üretmek MİA Teknoloji'nin kaslarında ve DNA'sında var. Bunlar artarak ve devam ederek daha güçlü bir şekilde ilerleyecektir. Bundan sonra bize düşen asli görev, bizim şirketimize ortak olan sermaye piyasası ortaklarımızın güvenini sağlayarak ve ilerleterek daha iyi, daha büyük projelerle gelirler elde etmek ve ülkemize daha katma değerli projeler sağlamak." ifadelerini kullandı.

Yatırımcılar MİA Teknoloji'ye yoğun ilgi gösterdi

Metro Yatırım'ın öncülük ettiği halka arzda MİA Teknoloji'nin çıkarılmış sermayesinin 30 milyon TL'den 38 milyon TL'ye yükseltilmesi sebebiyle artırılacak 8 milyon TL nominal değerli payların satışına ek olarak 4,5 milyon TL değerli ortak paylarının satışıyla birlikte toplam 12,5 milyon lot halka arz edildi. MİA Teknoloji'nin halka arzı 15-16 Kasım'da 'Sabit Fiyatla Talep Toplama ve Satış Yöntemi' ile Borsa İstanbul Birincil Piyasa'da gerçekleşti. MİA Teknoloji'nin halka arz işleminde nominal değerli pay başına talep toplama fiyatı 15,80 TL olurken, 196.391 yatırımcı talepte bulundu. Yatırımcıların yoğun ilgi gösterdiği talep toplama işlemine halka arz büyüklüğünün 2,5 katına denk gelen 31 milyon 800 bin adetlik talep toplandı.

Borsa İstanbul'da işlem görecek olan MİA Teknoloji, uluslararası piyasalarda Türk yazılım sektörünün planlı bir şekilde tanıtılmasını hedefliyor. Sektörün genelinde yaygın görülen finansal sorunların giderilmesi amacıyla ihtiyaçları karşılayacak olan MİA Teknoloji, halka arzdan elde ettiği fonların yüzde 30'unu Ar-Ge ve yazılım geliştirme alanlarında şirketin büyümesi ve satışların artması hedefli faaliyetlerin artırılmasında, yüzde 25'ini işletme sermayesi ihtiyacının karşılanmasında, yüzde 15'ini şirket satın alma fırsatlarının değerlendirilmesinde, yüzde 10'unu reorganizasyon, satış ve karlılık artışı odaklı süreçlerin artırılmasında, yüzde 10'unu mevcut kredilerin kapatılmasında ve yüzde 10'unu mevcut ofisleri büyütme ve yeni ofis açmada değerlendirmeyi planlıyor.

MİA Teknoloji, kurulduğu 2006 yılından bu yana kamu kurumları ve özel şirketlerin bilgi altyapısı gereksinimlerine odaklanarak özel sistem çözümleri geliştiren, yerli ve terzi modeli sistemle işletmelerin ihtiyaçları karşısında çözüm ortağı kimliğiyle müşterilerine değer katan hizmet ve ürünler sunuyor. Dijital dönüşümün ivme kazandığı bilgi çağında teknolojik altyapısıyla yenilikçi çözümler sunan MİA Teknoloji; entegre tesis yönetiminden sınır güvenliğine, şehir güvenliğinden akıllı ve entegre ulaşıma, bankacılık ve elektronik ödemeden hastane bilgi yönetim sistemine kadar hayatın her alanında yapay zekâ ile desteklenen sürdürülebilir projeler üretiyor.

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