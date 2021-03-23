Borsa güne düşüşle başladı, devre kesici çalıştı
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Borsa güne düşüşle başladı, devre kesici çalıştı

23.03.2021 11:36 | Son Güncelleme: 23.03.2021 12:12
Borsa güne düşüşle başladı, devre kesici çalıştı

Borsa İstanbul haftanın ikinci gününe de sert düşüşle başladı.

Borsa İstanbul haftanın ikinci gününe de sert düşüşle başladı. Hisse senetleri yüzde 5'ten fazla değer kaybederken yine devre kesici çalıştı.Türkiye'de Merkez Bankası Başkanı Naci Ağbal'ın görevden alınması ve yerine Şahap Kavcıoğlu'nun getirilmesi sonrasında piyasalarda başlayan dalgalanma sürüyor. Borsa İstanbul BIST-100 Endeksi, haftanın ikinci gününe yüzde 5,39'luk değer kaybıyla başladı. Bankacılık hisselerindeki kayıp yüzde 7,93 oldu. Böylece geçen Cuma günkü kapanışa göre toplam değer kaybı yüzde 14,5 seviyesini geçti.

Dün olduğu gibi bugün de Borsa'da devre kesici uygulandı. Geçici olarak işleme kapatılan hisse senetleri saat 10.30'da yeniden işleme açıldı.

Sabahki açılışla birlikte BIST-100 Endeksi'ndeki 35 hisse senedinde düşüşün yüzde 7'nin üzerinde olduğu belirtiliyor. 100 hisseden 90'ı değer kaybederken sadece üç hisse senedinde düne göre artış oldu.

Yukarı adım kuralı uygulanacak

Borsa İstanbul'dan yapılan açıklamada BIST-50 Endeksi'nde yer alan paylarda bir gün boyunca geçerli olmak üzere yukarı adım kuralının (up-tick rule) uygulanacağı açıklandı. Buna göre; açığa satış işlemi yapılabilen paylarda açığa satış işlemi, açığa satışa konu olacak sermaye piyasası aracının en son gerçekleşen işlem fiyatından daha yüksek bir fiyat üzerinden gerçekleştirilebilecek. Ancak açığa satışa konu olan sermaye piyasası aracının en son gerçekleşen fiyatının bir önceki fiyattan daha yüksek olması halinde açığa satış işlemi en son gerçekleşen fiyat üzerinden de yapılabilecek.

DW/ EC, HT

(c)

Kaynak: Deutsche Welle

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