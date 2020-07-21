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Borsa, güne 120.000 puanın üzerinde başladı

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, açılışta yüzde 0,75 artışla 120.170,89 puana yükseldi.

21.07.2020 09:59 | Son Güncelleme: 21.07.2020 10:42

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi dün günü yüzde 0,42 değer kazancıyla 119.280,87 puandan tamamladı. BIST 100 endeksi, bugünkü açılışta 890,02 puan ve yüzde 0,75 değer kazanarak 120.170,89 puana çıktı. Bankacılık endeksi yüzde 0,70, holding endeksi yüzde 1,13 değer kazandı. Tüm sektör endeksleri değer kazanırken, en çok yükselen yüzde 1,59 ile menkul kıymet yatırım ortaklığı oldu.

PİYASALARDA POZİTİF ETKİ VAR

Analistler, yen tip koronavirüs (Kovid-19) tedavisine ilişkin olumlu haber akışının yanı sıra ABD yönetiminin yeni teşvik paketi görüşmeleri ve AB liderlerinin kurtarma programı ve bütçe konusunda anlaşmalarının küresel pay piyasalarını pozitif etkilediğini belirtti. Çin ve ABD arasında yaşanan gerilimin küresel risk iştahını gölgelediğini ifade eden analistler, yurt içinde ve yurt dışında veri gündeminin zayıf olduğunu, piyasaların salgın ve jeopolitik gelişmelere ilişkin haber odaklı seyir izleyeceğini kaydetti.

'BORSADA 120.000 PUAN DİRENÇ KONUMUNDA'

Analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksi için 116.500 ve 117.000 seviyelerinin destek, 120.000 puanın direnç konumunda bulunduğunu bildirdi.
Borsa, güne 120.000 puanın üzerinde başladı

Kaynak: AA

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