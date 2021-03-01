Borini, Fatih Karagümrük tercihinin nedenini açıkladı Açıklaması
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Borini, Fatih Karagümrük tercihinin nedenini açıkladı Açıklaması

01.03.2021 14:05 | Son Güncelleme: 01.03.2021 14:08
Borini, Fatih Karagümrük tercihinin nedenini açıkladı Açıklaması

Fatih Karagümrük'ün İtalyan futbolcusu Fabio Borini, kırmızı-siyahlı kulübün başkanı Süleyman Hurma'nın tutkusu ve hedeflerinin tercihinde büyük rol oynadığını belirtti.

Fatih Karagümrük'ün İtalyan futbolcusu Fabio Borini, kırmızı-siyahlı kulübün başkanı Süleyman Hurma'nın tutkusu ve hedeflerinin tercihinde büyük rol oynadığını belirtti.

36 yıl sonra yükseldiği Süper Lig'de bu sezon sergilediği performansla dikkati çeken Fatih Karagümrük'ün ara transfer döneminde kadrosuna kattığı 29 yaşındaki hücum oyuncusu, Türkiye Futbol Federasyonunun Tam Saha dergisine açıklamalarda bulundu.

Süper Lig'de forma giydiği 10 maçta 5 gole imza atan Borini, kırmızı-siyahlı takımı tercih etmesiyle ilgili, "Başkanın bu kulüpte yapmak istedikleri ve tutkusu beni ikna etti. Stadı yapmak ve Avrupa'ya gitmek istiyor. Bu tutkusuyla bir temel hazırlayarak üzerine çıkıyor. Bizi ileriye taşıyacak, başkanın bu istek ve arzusudur. Değişimler bir günde olmaz. İyi bir temel hazırlayarak, üzerine çıkarak ve azimli bir çalışmayla bunu yakalayabilirsiniz. Başkanın bunları gerçekleştirmesi, bizim de elimizden geleni yaparak daha yukarı çıkmamızı sağlayacaktır." ifadelerini kullandı.

Kariyerinde şampiyonluğu hedefleyen ve üst sıralarda yer alan takımlarda forma giydiğini vurgulayan Fabio Borini, "Burada 'Tablonun neresinde olmak istiyorsunuz? Hedefiniz ne olacak?' diye sorduğumda Avrupa'ya gitmek istediklerini söylediler. Bu sene bunu başarıp, seneye Avrupa'da olmak istiyorlardı. Bu, istediğim imajdı. Bu istek, tutku ve hedef doğrultusunda atılacak adımların gerçekliğini de gördüm. Takıma katılan diğer arkadaşlarımın da bu işi kolaylaştırdığının farkındayım. Bir hedef belirlediğim zaman ona odaklanıp, onun için her şeyi yapan bir karaktere sahibim. Bu hedef için uygun bir ortam oluştuğunu düşündüm." diye görüş belirtti.

İngiltere Premier Lig ve İtalya Serie A'da birçok takımın formasını giyen 29 yaşındaki futbolcu, Türkiye'de bu 2 lige göre daha farklı bir futbol oynandığını ifade ederek, "İngiltere'de çok fazla yoğunluk ve konsantrasyon var. Oyun daha hızlı, tempolu ve yoğun oynanıyor. İtalya'ya baktığımızda daha taktiksel bir ortam görüyoruz. Türkiye'de futbol daha içgüdüsel oynanıyor. İçgüdülerle karar verilen ve bu temelde yürüyen bir futbol var." görüşlerini aktardı.

Türk futbolcular arasında İtalya ekibi Milan'da forma giyen Hakan Çalhanoğlu'nu beğendiğini belirten Borini, en çok etkilendiği teknik direktörün ise İngiltere temsilcisi Chelsea'de beraber çalıştığı vatandaşı Carlo Ancelotti olduğunu kaydetti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Emre Doğan

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