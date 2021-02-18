Borcu nedeniyle tartıştığı ev sahibini bıçaklayarak öldüren sanığa 18 yıl hapis cezası
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Borcu nedeniyle tartıştığı ev sahibini bıçaklayarak öldüren sanığa 18 yıl hapis cezası

18.02.2021 14:15 | Son Güncelleme: 18.02.2021 14:19
Borcu nedeniyle tartıştığı ev sahibini bıçaklayarak öldüren sanığa 18 yıl hapis cezası

Kayseri'de 300 liralık elektrik borcu nedeniyle tartıştığı ev sahibini bıçakla öldüren sanık, 18 yıl hapis cezasına çarptırıldı.

Kayseri'de 300 liralık elektrik borcu nedeniyle tartıştığı ev sahibini bıçakla öldüren sanık, 18 yıl hapis cezasına çarptırıldı.

3. Ağır Ceza Mahkemesindeki karar duruşmasına sanık F.B, tutuklu bulunduğu cezaevinden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla katıldı, müştekiler ve taraf avukatları duruşma salonunda hazır bulundu.

Duruşma savcısı, mütalaasında sanığın "kasten öldürme" suçundan cezalandırılmasını istedi.

Müşteki F.T. sanıktan şikayetçi olduğunu belirterek, adaletin yerini bulmasını talep etti.

Müşteki avukatı, olayın 300 liralık elektrik borcu nedeniyle meydana geldiğini iddia etti.

Sanık avukatı İsmihan Gülser Üçok ise R.T'nin 5 aylık kiracısı olan müvekkilinin 3 aylık elektrik borcu olduğunu söyledi.

Maktulün olay günü müvekkilinin kapısına dayandığını, silahla havaya ateş ettiğini savunan Üçok, müvekkilinin de ailesini korumak için bıçakla aşağıya indiğinde olayın meydana geldiğini, olayın nefsi müdafaa kapsamında değerlendirilmesini istedi.

Mahkeme başkanı tarafından son sözü sorulan sanık F.B, çok üzgün olduğunu belirterek, "Keşke böyle bir olay olmasaydı." dedi.

Mahkeme heyeti, sanık F.B'ye "kasten öldürme" suçundan 18 yıl hapis cezası vererek tutukluluğunun devamına hükmetti.

Olay

Melikgazi ilçesi Keykubat Mahallesi Kaynak Sokak'ta 8 Ekim 2019'da R.T. (43) ile kiracısı F.B. (28) arasında elektrik borcu nedeniyle başlayan tartışma kavgaya dönüşmüştü. F.B. bu sırada kendisine tabanca doğrultan R.T'yi bıçakla ağır yaralamıştı.

R.T. kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetmiş, F.B. polislerce gözaltına alınmıştı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ramazan Kaya

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