Borç yapılandırmasında ilk taksit için son tarih 1 Mart
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ

Borç yapılandırmasında ilk taksit için son tarih 1 Mart

24.02.2021 09:39 | Son Güncelleme: 24.02.2021 09:59

Borç yapılandırmasının bozulmaması için ilk taksit ödemesinin 1 Mart'a kadar yapılması gerekiyor. Tutarın bu tarihe kadar peşin ödenmesi halinde, Yİ-ÜFE oranında hesaplanan tutardan ayrıca yüzde 90, idari para cezalarında ise yüzde 25 indirim uygulanacak.

Kamuya yönelik vergi ve idari para cezası gibi borçlarını yeniden yapılandıranların, uygulamadan yararlanabilmesi için ilk taksit tutarlarını 1 Mart'a kadar ödemesi gerekiyor.

Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması Hakkında Kanun kapsamındaki yapılandırma düzenlemesinden yararlanılması için başvuru süresi 1 Şubat'ta sona ermişti. Yapılandırılan borçların birinci taksit ödemesi ile peşin ödenmesi için tanınan süre 1 Mart Pazartesi günü (O gün dahil) dolacak.

İNDİRİM UYGULANACAK

Kanun kapsamında yapılandırılan alacakların söz konusu güne kadar peşin ödenmesi halinde, mükelleflere taksitli ödemeye göre avantaj da sağlanacak. Buna göre, Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksi (Yİ-ÜFE) üzerinden hesaplanan tutardan yüzde 90 indirim, idari para cezalarının aslından da yüzde 25 indirim yapılacak. Ayrıca, peşin ödemelerde yapılandırılan borçlara herhangi bir katsayı da uygulanmayacak. Yapılandırılan borçların taksitle ödenmek istenmesi halinde, başvuru sırasında 6, 9, 12 veya 18 eşit taksitte ödeme seçeneklerinden birinin seçilmiş olması gerekiyordu. Bu kapsamda ilk taksit 1 Mart'a kadar, kalan taksitler de takip eden ikişer aylık dönemler halinde ödenecek. Taksitle ödeme durumunda yapılandırılmış borçlar, belirlenen katsayılar oranında artırılarak tahsil edilecek. Katsayılar, 6 taksitte, 12 ayda yapılacak ödemelerde 1,045, 9 taksitte 18 ayda yapılacak ödemelerde 1,083, 12 taksitte 24 ayda yapılacak ödemelerde 1,105, 18 taksitte 36 ayda yapılacak ödemelerde 1,150 olarak uygulanacak.

HAKLAR KAYBI OLABİLİR

Taksitle ödeme seçeneği tercih edilerek yapılandırılan borca ilişkin ilk taksitin süresinde ve tam ödenmiş olması şartıyla, kalan taksitlerin tamamının ikinci taksit ödeme süresi içinde ödenmesi halinde, peşin ödeme avantajlarından yararlanılabilecek. Buna göre, bu tutarlara katsayı uygulanmayacak, Yİ-ÜFE tutarı üzerinden hesaplanan tutara yüzde 50 indirim, idari para cezalarının aslına yüzde 12.5 indirim yapılacak. Kanun kapsamında ödenmesi gereken taksitlerden, ilk ikisinin süresinde ödenmemesi veya eksik ödenmesi, bir takvim yılında birden fazla taksitin süresinde ödenmemesi veya eksik ödenmesi halinde kanun hükümlerinden yararlanma hakkı kaybedilecek. Süresinde ödenmeyen veya eksik ödenen taksit tutarı, en geç son taksiti (peşin ödemede ilk taksiti) izleyen ay sonuna kadar ve ödemede gecikilen süre için gecikme zammı oranında hesaplanacak geç ödeme zammıyla ödenmezse yapılandırma bozulacak. Yapılandırılan borçların, borçlunun tercihlerine göre, Gelir İdaresi Başkanlığı internet sitesi (www.gib.gov.tr) üzerinden anlaşmalı bankaların banka ve kredi kartıyla ödenmesi imkanı bulunuyor.

Borç yapılandırmasında ilk taksit için son tarih 1 Mart
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay Murat Kurum Özlem Zengin Mevlüt Çavuşoğlu Selahattin Demirtaş
Magazin Müge Anlı İrem Derici Acun Ilıcalı Mustafa Ceceli
Spor Cenk Tosun Erol Bulut Ünal Karaman Sergen Yalçın Kerem Aktürkoğlu
Tüm Haberler Kripto Paralar Mart Manisa Ankara
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Borç yapılandırmasında ilk taksit için son tarih 1 Mart - Ekonomi Haberleri
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 24.2.2021 10:00:06. #1.15#
title